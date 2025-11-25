Несмотря на сообщения СМИ, Министерство иностранных дел Чили опровергло планы передачи военной техники Украине.

Газета El Mostrador в конце ноября сообщила о планах чилийской армии передать небольшую партию из 30 боевых машин пехоты Marder 1A3 из парка страны, насчитывающего около 280 машин. Однако, как сообщает издание Infogate, министр иностранных дел Чили Альберто ван Клаверен заявил, что чилийское законодательство запрещает экспорт или передачу военной техники и вооружения странам, активно участвующим в вооружённом конфликте. Чилийские бронемашины Marder 1A3. Фото: Ejército de Chile (Армия Чили)Таким образом, чилийское правительство ясно дало понять, что не будет предоставлять военную технику в поддержку Украины, даже если она была сначала отправлена, например, в Германию для необходимого ремонта и модернизации.

На вооружении чилийской армии находится около 270–280 единиц этой техники, 180 из которых прошли капитальный ремонт и модернизацию по программе Centurión, и в настоящее время эти машины модернизируются по программе Proaco.