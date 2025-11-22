Беспилотный X-65 предназначен для испытания системы управления полетом нового типа, однако из-за роста затрат первый полет переносят на 2027 год.

Экспериментальный самолет X-65, разработанный Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), столкнулся с проблемами. Ожидается, что его первый полет состоится в конце 2027 года, более чем на два года позже первоначально запланированного срока. Программа, реализуемая под эгидой Вооруженных сил США, приостановлена и будет пересмотрена.

Визуализация беспилотного летательного аппарата X-65. Источник: AuroraБеспилотный летательный аппарат разрабатывается Aurora Flight Sciences, дочерней компанией Boeing. X-65 создан с использованием новой системы управления полетом под названием AFC (Active Flow Control). У самолёта не будет механических закрылков или рулей направления на крыльях или хвосте. Без этих подвижных частей уменьшается вероятность поломок и, соответственно, упрощается обслуживание. Ожидается, что система также станет более энергоэффективной, улучшит аэродинамику и снизит вес самолёта.

В январе 2023 года DARPA поручило Aurora Flight Sciences разработать самолёт, выделив на проект 42 миллиона долларов. В конце 2023 года проект прошёл критическую экспертизу и перешёл в третью фазу. На этом этапе Aurora должна была построить полномасштабный экспериментальный прототип для испытания технологии.

Строительство прототипа началось в начале 2024 года, а лётные испытания были запланированы на лето 2025 года. Однако затраты на создание 9-метрового и 3-тонного самолёта оказались выше ожидаемых. В связи с этим DARPA приостановило разработку X-65 для переоценки проекта.

Во время паузы программа также была реструктурирована. Aurora стала соинвестором, что, по словам представителя, «возвращает расходы на приемлемый для правительства уровень». Сумма вклада Aurora неизвестна. Программа отстаёт от графика более чем на два года. На этой неделе Aurora объявила, что завершение строительства фюзеляжа ожидается в январе. Наземные испытания планируется начать в конце 2026 или начале 2027 года, а первые летные испытания — в конце 2027 года.

Согласно пресс-релизу Aurora, X-65 будет иметь 14 «эффекторов» на летательных поверхностях для создания необходимого воздушного потока для управления. При испытаниях в аэродинамической трубе меньшей модели также использовались 14 блоков управления воздушным потоком, которые могли питаться от 8 индивидуально управляемых воздуховодов. Модель самолета проходит испытания в аэродинамической трубе. Источник: AuroraОжидается, что активное управление воздушным потоком в полете откроет новые возможности для проектирования военных и коммерческих самолетов. Эта идея не нова: в 2015 году компания Boeing в сотрудничестве с NASA провела испытания модифицированного Boeing 757-200. На сегодняшний день это единственный полноразмерный самолет, летавший с системой управления воздушным потоком.