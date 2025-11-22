Сайт Конференция
kosmos_news
Эксперт протестировал iPhone 17 и модели Pro и выяснил разницу между устройствами
Автор портала Futurezone Флориан Кристоф отметил разницу в цене новых смартфонов Apple, однако не увидел существенных различий в характеристиках устройств.

Эксперт портала Futurezone Флориан Кристоф сравнил iPhone 17 и iPhone 17 Pro (Max), чтобы выяснить стоит ли переплачивать за более дорогую версию нового смартфона. Автор напоминает, что единственное различие между Pro и Pro Max — это размер.Он отметил, что iPhone 17 и iPhone 17 Pro имеют диагональ дисплея в 6,3 дюйма. Внешние размеры устройств практически идентичны, но стандартная версия почти на миллиметр тоньше и весит 177 граммов, то есть немного меньше Pro (206 граммов). А вот iPhone 17 Pro Max с 6,9-дюймовым экраном значительно больше и весит 233 грамма.

Эксперт пишет, что нет никакой разницы в технологии отображения между моделями Pro и стандартной версией. У обеих моделей одинаковый экран — LTPO OLED-дисплей с частотой обновления от 1 до 120 Гц и максимальной яркостью до 3000 нит. Защитное стекло и антибликовое покрытие также идентичны. Вырез Dynamic Island одинаковый на всех текущих моделях iPhone.В ходе тестирования устройств эксперт заметил, что камера iPhone 17 не может конкурировать с моделями Pro. Базовая модель оснащена только широкоугольным объективом в дополнение к основной камере. У iPhone 17 нет телеобъектива с оптическим зумом. Однако фронтальная камера у всех современных iPhone одинаковая.

У iPhone 17 эксперт заметил ограничения по форматам изображений. ProRAW для фотографий и Apple ProRes для видеозаписи доступны только в двух моделях Pro. Что касается качества фотографий, модели Pro значительно превосходят базовую модель, особенно с основной камерой и в сложных условиях освещения. Однако при хорошем освещении разница незначительна.

iPhone 17 оснащён процессором A19. iPhone 17 Pro (Max) также использует процессор A19, но с маркировкой «Pro». Таким образом, по производительности стандартная модель уступает двум Pro-версиям. Однако эксперт не заметил особой разницы при повседневном использовании с распространёнными приложениями.

Похоже, Apple в первую очередь использовала увеличенный объём iPhone 17 Pro для установки более мощного аккумулятора. Модель Pro имеет ёмкость 3998 мА·ч, а стандартная — 3692 мА·ч. Емкость аккумулятора более крупного iPhone 17 Pro Max составляет 4823 мА·ч. В плане производительности зарядки эксперт различий не заметил. Различий в функциях искусственного интеллекта Apple Intelligence и операционной системе iOS 26 тоже не выявлено.

Между двумя моделями Pro и базовой моделью нет никаких различий в плане Wi-Fi, Bluetooth, 5G, NFC, спутникового подключения, eSIM и SIM-карты. Однако iPhone 17 Pro (Max) оснащён портом USB-C 3.2 Gen 2, а iPhone 17 — только USB-C 2.0, что приводит к более низкой скорости передачи данных.

Эксперт приходит к выводу, что разница между стандартным iPhone 17 и двумя моделями Pro небольшая, поэтому вряд ли стоит переплачивать 350 евро. По соотношению цены и качества базовый iPhone 17 — лучший выбор из представленных айфонов в этом году.

#apple #iphone 17 #iphone 17 pro #iphone 17 pro max
Источник: futurezone.at
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter