Число случаев мошенничества с использованием этих мессенджеров снизилось в разы, а пользователи переходят на MAX, заявил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский.

Председатель комитета Государственной Думы по информполитике Сергей Боярский положительно оценил введений ограничений на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, с введением этой меры (13 августа) количество мошеннических действий с использованием этих сервисов значительно снизилось. По некоторым данным, до этих мер WhatsApp пользовались 72% российских пользователей мессенджеров. Telegram занимал второе место с долей 51%. С середины августа функция звонков практически полностью отключилась в WhatsApp и Telegram. Официальными причинами введенных мер, прежде всего, считаются попытки шантажа со стороны преступников. После введенных ограничений пользователи стали переходить на российскую разработку — приложение MAX.

Сергей Боярский назвал это решение властей «правильным и своевременным». По его словам, в приложении MAX совершенно по другому реализованы инструменты безопасности по сравнению с зарубежными аналогами. В MAX есть функция, позволяющая незамедлительно реагировать на жалобы пользователей. Парламентарий отметил, что множество подозрительных аккаунтов (предположительно, занимающихся мошенническими действиями) в российском мессенджере были заблокированы.

Также с начала осени в России увеличилось количество звонков по сотовой связи, что также рассматривается как положительный эффект от введения ограничений.