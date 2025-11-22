Сайт Конференция
kosmos_news
Профессор Гарварда Леб разочарован в пресс-конференции NASA по межзвездному объекту 3I/ATLAS
NASA провело брифинг, на котором были представлены данные о 3I/ATLAS, однако с выводами космического агентства не согласился сторонник версии об инопланетном происхождении объекта Ави Леб.

Известный сторонник теории об инопланетном происхождении 3I/ATLAS Ави Леб не удовлетворен представленной информацией и выводами NASA, которые агентство озвучило на специальном брифинге. Он по-прежнему не исключает версию искусственного происхождения 3I/ATLAS, полагая, что отколовшиеся от кометы мини-объекты могут быть небольшими зондами, выброшенными с космической станции. Накануне он ответил на самые интересные вопросы зрителей канала FOX 32 Chicago о межзвездном объекте.Изображение 3I/ATLAS от 14 ноября 2025 годаЛеб заявил, что NASA не предоставило никакой существенно новой информации о 3I/ATLAS. Были представлены несколько размытых изображений объекта, по которым сложно судить о природе этой кометы. Также Леб отметил, что NASA не ответило на самые важные вопросы в ходе пресс-конференции:

  • Почему этот объект заслуживает внимания?
  • Почему он вызывает так много загадок?
  • Чему мы можем научиться, изучая его?

Вместо этого, по словам ученого, в ведомстве сосредоточились на том, что уже известно о 3I/ATLAS. То есть, было просто в очередной раз сказано, что «это комета знакомого типа, ничего особенного она не представляет и просто пришла из другой среды». А правда в том, считает Леб, что существует множество аномалий, проблем, загадок, тайн, которых научное сообщество не понимает, и именно это волнует общественность. А официальные лица говорят общими фразами и мало что рассказывают, заключил Леб.

#космос #nasa #астрономия #комета #3i/atlas #межзвездный объект
Источник: avi-loeb.medium.com
