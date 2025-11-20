Сайт Конференция
kosmos_news
BYD может представить в Европе очень компактный и доступный электромобиль Racco
Модель Racco, предназначенная для японского рынка, также может появиться в Европе по цене до 18 000 евро.

Кей-кары (категория малых, экономичных и компактных транспортных средств) — не часто можно встретить на дорогах Европы. Хотя эти небольшие машины очень популярны в таких странах, как Япония, в Старом Свете они пока не получили широкого распространения. Ситуация скоро изменится. ЕС планирует поощрять автопроизводителей, чтобы они выпускали небольшие и доступные электромобили.Автомобиль BYD RaccoКитайский автопроизводитель BYD уже готов воспользоваться этой ситуацией. Его новая модель электромобиля Racco была представлена в прошлом месяце на Токийском автосалоне. Согласно японским правилам для кей-каров, автомобили этого класса могут иметь длину не более 3,4 метра, ширину — 1,475 метра, высоту — 1,8 метра, а вес — одну тонну. Racco оснащён батареей ёмкостью 20 кВт⋅ч и может заряжаться с 10 до 80% за 20 минут при мощности 100 кВт. Ожидается, что запас хода составит 180 км.

Более трети автомобилей, продаваемых в Японии, — это кей-кары. Японские покупатели предпочитают отечественные бренды, поэтому BYD, вероятно, предстоит непростая борьба за долю рынка. Однако компания присматривается не только к японскому рынку.

«Мы уже запускаем кей-кар в Японии и с большим интересом будем следить за новыми правилами в ЕС», — заявила вице-президент BYD Стелла Ли журналу Autocar.

Если Racco будет предлагаться в Европе, его стоимость может составить от 17 000 до 18 000 евро. Самый дешёвый автомобиль BYD на европейском рынке, Dolphin Surf, в настоящее время стоит от 19 990 евро. В настоящее время BYD не занимается выводом Racco на европейский рынок. Компания сосредоточена на расширении линейки гибридных автомобилей. Например, Seal U стал самым продаваемым гибридным автомобилем в Европе в сентябре.

#китай #автомобили #европа #япония #электромобиль #byd #кей-кар #racco
Источник: autocar.co.uk
