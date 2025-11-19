Ракета-носитель Spectrum ещё ни разу успешно не совершала полёт, однако компания SEOPS решилась на запуск с её помощью миссии с норвежского космодрома Аннейа в 2028 году.

Немецкая компания Isar Aerospace объявила о привлечении ещё одного заказчика на запуск аппаратов с помощью ракеты-носителя Spectrum. Миссия американской компании SEOPS запланирована на 2028 год.

Ракета-носитель Spectrum немецкой компании Isar Aerospace на стартовой площадке космодрома Аннёйя в Норвегии. Источник: Isar Aerospace

Хотя ракета Spectrum всё ещё ожидает своего первого успешного полёта, она уже привлекает клиентов со всего мира. 18 ноября 2025 года Isar Aerospace объявила о подписании соглашения с американской компанией SEOPS, поставщиком услуг по интеграции и организации космических миссий, о запуске Spectrum в 2028 году. Запуск будет осуществлён со специализированной стартовой площадки компании Andøya Space в Норвегии. В пресс-релизе не приводится информация о стоимости контракта.

Американцы уже привлекали Northrop Grumman и SpaceX для специализированных миссий, используя ракеты-носители Antares и Falcon 9 соответственно. Миссия Isar Aerospace будет реализована в рамках программы LaunchLock Prime, разработанной SEOPS. Кроме того, Spectrum станет первой европейской системой, использованной в этом проекте.

Первый запуск Spectrum состоялся в марте 2025 года с площадки космодрома Аннёйя в Норвегии. Полёт завершился неудачей: примерно через 20 секунд отказали двигатели ракеты, и система рухнула на землю.

Согласно информации на сайте SEOPS, предложение включает участие в нескольких специализированных миссиях в рамках одного контракта. Эван Хойт, вице-президент SEOPS, пояснил, что партнерство с Isar Aerospace обеспечивает «больший контроль и возможность выбора способа и места выхода миссий на орбиту». Стоит отметить, что самый северный комплекс в Норвегии привлекателен своим удобным доступом к полярной и солнечно-синхронной орбитам.