Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Немецкая Isar Aerospace заключила новый контракт с американской SEOPS на запуск космической миссии
Ракета-носитель Spectrum ещё ни разу успешно не совершала полёт, однако компания SEOPS решилась на запуск с её помощью миссии с норвежского космодрома Аннейа в 2028 году.

Немецкая компания Isar Aerospace объявила о привлечении ещё одного заказчика на запуск аппаратов с помощью ракеты-носителя Spectrum. Миссия американской компании SEOPS запланирована на 2028 год.

Ракета-носитель Spectrum немецкой компании Isar Aerospace на стартовой площадке космодрома Аннёйя в Норвегии. Источник: Isar Aerospace

Хотя ракета Spectrum всё ещё ожидает своего первого успешного полёта, она уже привлекает клиентов со всего мира. 18 ноября 2025 года Isar Aerospace объявила о подписании соглашения с американской компанией SEOPS, поставщиком услуг по интеграции и организации космических миссий, о запуске Spectrum в 2028 году. Запуск будет осуществлён со специализированной стартовой площадки компании Andøya Space в Норвегии. В пресс-релизе не приводится информация о стоимости контракта.

Американцы уже привлекали Northrop Grumman и SpaceX для специализированных миссий, используя ракеты-носители Antares и Falcon 9 соответственно. Миссия Isar Aerospace будет реализована в рамках программы LaunchLock Prime, разработанной SEOPS. Кроме того, Spectrum станет первой европейской системой, использованной в этом проекте.

Первый запуск Spectrum состоялся в марте 2025 года с площадки космодрома Аннёйя в Норвегии. Полёт завершился неудачей: примерно через 20 секунд отказали двигатели ракеты, и система рухнула на землю.

Согласно информации на сайте SEOPS, предложение включает участие в нескольких специализированных миссиях в рамках одного контракта. Эван Хойт, вице-президент SEOPS, пояснил, что партнерство с Isar Aerospace обеспечивает «больший контроль и возможность выбора способа и места выхода миссий на орбиту». Стоит отметить, что самый северный комплекс в Норвегии привлекателен своим удобным доступом к полярной и солнечно-синхронной орбитам.

#технологии #космос #германия #ракета #isar aerospace #spectrum
Источник: isaraerospace.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
3
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
9
The Telegraph: Британские F-35B будут вынуждены сбрасывать остатки ракет и топлива перед посадкой
3
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
4
Энтузиаст собрал аналог Steam Machine и проверил заявления Valve относительно быстродействия консоли
1
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
15
В поездах дальнего следования появятся пижамы для пассажиров
3
Сенсорные чехлы для будущих iPhone Pro могут расширить возможности смартфонов
+
Во Франции мужчина нашел в своем саду клад из золотых слитков и монет на 700 тысяч евро
+
На выставке Dubai Airshow 2025 истребитель Су-57Э заметили с новым двигателем АЛ-51Ф1
+
Смартфоны Samsung серии Galaxy S26 могут оказаться заметно тоньше и легче моделей iPhone 17
+
Опрос показал желание геймеров играть в однопользовательские игры вместо многопользовательских
+
Немецкий оверклокер разогнал память DDR5 до 13 322 МТ/с
+
Android 17 может получить ряд улучшений для повышения удобства игрового процесса
+
Неизвестный смартфон Realme с Android 15 появился в базе данных Geekbench
+
NASA проведет специальный брифинг по межзвёздному объекту 3I/ATLAS
1
AMD и Nvidia могут повысить цены своих видеокарт из-за роста стоимости памяти
2
Илон Маск и Тим Суини раскритиковали Microsoft за изменение ряда функций Windows не в лучшую сторону
1
Суд отказал Microsoft в запрете перепродажи лицензий на Windows и Office
+
Новым героем Overwatch 2 стала Вендетта — гладиаторша с огромным мечом
+

Популярные статьи

11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
18
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 — лучшее, что происходило с игровой индустрией в последние годы
5
4K-QLED телевизор с частотой до 120 Гц для игр и просмотра любого контента - обзор HARPER 60Q770TS
11
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
7
«Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо как хорошая экранизация классики (обзор фильма)
3
Подборка аниме, которым можно заменить третий сезон One Punch Man
1
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 1Gb GDDR3 на 15 процессорах Intel
37
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
56
Обзор Holoswim 2 Go: «умные» очки для плавания
2
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
3

Сейчас обсуждают

swr5
20:16
ЯРД - это не статичный проект, а бурно развивающийся, через тройку лет будут более мощные двигатели.
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
Василий Пупкин
19:59
УмяИНФкакОТКРпорталНЗ vkka4itor -_
NASA проведет специальный брифинг по межзвёздному объекту 3I/ATLAS
typym6ek
19:52
Так они ДДР4 3600 в G2 тестили, конечно там разница будет лютая из-за высокой латентности. Вы в gear 1 затестите, там ещё меньше будет разница.
Roblox с 2026 года введет обязательную верификацию через видеокамеру для доступа к чатам
Mallory
19:50
> Практическая ценность: Большинство тестового ПО не имеет практического применения для реального пользователя > Перенос на "следующий раз": В третьей части обещанное тестирование Linux так и ...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Mallory
19:47
2/10 это еще много, учитывая насколько автор технически грамотен.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
linux4ever
19:33
Фактические ошибки по базовым инструментам. Заявления вроде «терминал GNOME не умеет сохранять содержимое в файл», «файловый менеджер не умеет создавать файлы» просто не соответствуют реальности — эт...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
linux4ever
19:33
Я бы поставил статье 2/10 с технической точки зрения. Коротко по пунктам, почему так низко: Методика тестирования изначально кривая. На Windows используются нативные приложения. На Linux – те же W...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Evgeny Chezarin
19:26
Там бездна, кружка эсмарха не эффективна, потребуется железнодорожная цистерна.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
[IRanPast]
19:15
И офис ставится на линукс спокойно. Про игры уже молчу. И вообще бернинган, иди к врачу, он тебя заждался
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
slikts
19:06
Пытается. linux подходит для Интернета, почты, типа Worda. *Для игр Windows.
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter