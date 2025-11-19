Немецкая компания Isar Aerospace объявила о привлечении ещё одного заказчика на запуск аппаратов с помощью ракеты-носителя Spectrum. Миссия американской компании SEOPS запланирована на 2028 год.
Хотя ракета Spectrum всё ещё ожидает своего первого успешного полёта, она уже привлекает клиентов со всего мира. 18 ноября 2025 года Isar Aerospace объявила о подписании соглашения с американской компанией SEOPS, поставщиком услуг по интеграции и организации космических миссий, о запуске Spectrum в 2028 году. Запуск будет осуществлён со специализированной стартовой площадки компании Andøya Space в Норвегии. В пресс-релизе не приводится информация о стоимости контракта.
Американцы уже привлекали Northrop Grumman и SpaceX для специализированных миссий, используя ракеты-носители Antares и Falcon 9 соответственно. Миссия Isar Aerospace будет реализована в рамках программы LaunchLock Prime, разработанной SEOPS. Кроме того, Spectrum станет первой европейской системой, использованной в этом проекте.
Первый запуск Spectrum состоялся в марте 2025 года с площадки космодрома Аннёйя в Норвегии. Полёт завершился неудачей: примерно через 20 секунд отказали двигатели ракеты, и система рухнула на землю.
Согласно информации на сайте SEOPS, предложение включает участие в нескольких специализированных миссиях в рамках одного контракта. Эван Хойт, вице-президент SEOPS, пояснил, что партнерство с Isar Aerospace обеспечивает «больший контроль и возможность выбора способа и места выхода миссий на орбиту». Стоит отметить, что самый северный комплекс в Норвегии привлекателен своим удобным доступом к полярной и солнечно-синхронной орбитам.