Согласно исследованию, самые популярные пароли в мире: «12345» и «password».

Считается, что поколение Z (зумеры, то есть люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год) интуитивно разбирается в цифровом мире. В действительности, этому поколению, как и всем остальным, ещё многому предстоит научиться в создании паролей.

Это подтверждает исследование компании NordPass, занимающейся безопасностью данных. Согласно экспертам, многие молодые люди используют пароли так же плохо, как и представители старшего поколения. Самый популярный пароль в мире: «12345», а также «password» (или «пароль» на разных языках).

Зумеры также используют этот пароль чаще всего:

Умение работать с паролями, пожалуй, один из важнейших навыков в цифровом мире. Чтобы продемонстрировать, насколько хорошо люди защищают себя и свои устройства в интернете, компания NordPass, занимающаяся безопасностью данных, ежегодно публикует анализ наиболее часто используемых паролей.

Хотя большинство людей, вероятно, предостерегали от использования этого пароля, «12345» — один из самых часто используемых паролей в этом году. В основном его использует поколение Z. Бэби-бумеры, миллениалы и поколение X, с другой стороны, склонны использовать чуть более надёжный пароль «123456».

Согласно анализу, представители старшего поколения склонны использовать имена в своих паролях. Представители молодого поколения, такие как поколения Z и миллениалы, стараются этого избегать. Вместо этого они выбирают комбинации вроде «skibidi» или «1234567890». Другие ненадёжные пароли, такие как «qwertz123» или «qwerty123», также часто используются.

Однако, в отличие от прошлогоднего исследования, в паролях теперь использовалось больше специальных символов. В этом году 32 наиболее распространённых пароля содержат специальные символы, по сравнению с 6 в прошлом году. Несмотря на улучшение, сложность паролей остаётся относительно низкой. Например, часто используются «P@ssw0rd» и «Admin@123».

В NordPass отмечают, что несмотря на все усилия по повышению цифровой осведомленности в последние годы, в обеспечении безопасности паролей достигнут лишь минимальный прогресс. Это проблема, поскольку около 80% всех утечек данных происходят из-за слабых или повторно используемых паролей. Чтобы использовать максимально безопасные пароли, они должны быть длиной 20 символов и состоять из цифр, букв и специальных символов, которые комбинируются случайным образом.