Доступ к практичным функциям iPad на смартфоне Apple можно получить с помощью простого (но не совсем безопасного) метода

С выпуском iPadOS 26 Apple снабдила свои планшеты рядом практичных функций. К ним относятся приложения, которые теперь открываются в отдельных окнах, что обеспечивает улучшенную многозадачность. К сожалению, новые функции, которые делают планшеты похожими на Mac, доступны только на iPad. Пользователи iPhone не могут ими воспользоваться. Разработчик Дуй Тран нашел решение этой проблемы.

В видео на платформе X он показал, что может открывать приложения в отдельных окнах на своём iPhone 17 Pro Max — точно так же, как на iPad.

Также на айфоне появилась док-панель и многозадачный интерфейс Stage Manager для организации нескольких приложений. Как сообщает iDeviceCentral, этот метод, позволяющий добавить функции iPad на iPhone, основан на изменении файла «MobileGestalt.Plist».

Этот файл содержит различные системные параметры iPhone, которые обычно зашифрованы. К ним относятся, например, идентификатор устройства и цветовая гамма смартфона. Однако со временем некоторые разработчики расшифровали эти параметры и раскрыли их назначение. Среди параметров «MobileGestalt.Plist» также указаны тип устройства, модель и связанные с ним функции. Изменение этих параметров фактически заставляет iPhone как бы идентифицировать устройство как iPad и легко получать доступ к Stage Manager и док-панели.

Этот метод, по-видимому, работает на всех устройствах до iOS 26.1 и даже с iOS 26.2 Beta 1. Однако не стоит сразу следовать инструкциям разработчика. Для этого метода требуются два файла, изначально написанных как вредоносное ПО. Они способны настолько глубоко вмешаться в пути к файлам iPhone, что могут изменить файл «MobileGestalt.Plist», не активируя механизмы безопасности iPhone.

Следование этим инструкциям может привести к внесению нежелательных изменений в iPhone. В некоторых случаях можно не только поставить под угрозу безопасность смартфона Apple, но и сделать его непригодным для использования. В инструкциях говорится, что iPhone может застрять в цикле загрузки, если хотя бы один параметр не будет скопирован в правильное место. Поэтому для беспроблемной реализации изменений понадобятся солидные навыки программирования, например, опыт работы с Python 3.

Сообщается, что Apple планирует закрыть уязвимость в iOS 26.2 Beta 2. Неизвестно, будут ли найдены другие способы добавить функции iPad на iPhone после этого. Кроме того, неясно, как будут вести себя устройства, если изменения были внесены до закрытия уязвимости.