В четверг вечером, 13 ноября, биткоин упал до $98 000 — самого низкого уровня с мая 2025 года. Это на 22% ниже его исторического максимума в $126 000, достигнутого лишь 6 октября — чуть больше месяца назад. К утру 14 ноября первая криптовалюта торгуется в районе $99 000.

Источник:tradingview

Это также означает, что с момента достижения пиковой рыночной капитализации в более чем $4,3 трлн в начале октября, было потеряно более $1 трлн — в настоящее время общая стоимость всех криптоактивов составляет $3,3 трлн. дело в том, что сейчас падает не только биткоин, но и альткоины.

Неудивительно, что настроения на крипторынке довольно мрачные. Индексы страха и жадности в настоящее время опустился до 15 баллов — «экстремального страха».

Не лучше обстоят дела и с институциональными инвесторами, например, с Уолл-стрит, которые инвестируют в ETF. В последние дни наблюдается значительный отток средств из биржевых фондов биткоина и Ethereum.

Причины падения цен не совсем ясны, но в первую очередь их следует искать в США – события в этой стране (Трамп, ETF, повышение процентных ставок) неизменно оказывали существенное влияние на динамику цен криптоактивов в течение последнего года.

Самая продолжительная приостановка работы правительства в истории США привела к отсутствию экономических данных и усиливает рыночную неопределенность, заставляя инвесторов переключаться на традиционные инвестиции.

Вероятность снижения процентной ставки в декабре упала с 85% до менее 67% после того, как председатель ФРС Пауэлл занял жёсткую позицию — меньшее количество снижений ставок означает меньшую ликвидность для рисковых активов, таких как криптовалюты.

На прошлой неделе из ETF на биткоин и Ethereum было выведено более 2,6 млрд долларов, что напрямую оказало понижательное давление на цены и свидетельствует об оттоке институциональных инвесторов. Кроме того, отчёты показывают еженедельное сокращение рабочих мест на 11 000, а Goldman Sachs сообщил о сокращении 50 000 рабочих мест в октябре — это усиливает опасения по поводу рецессии и приводит к бегству от рисковых активов, таких как криптовалюты.