KF-51 пока существует только в виде прототипа. Ранее Rheinmetall заключила контракт на строительство в Румынии завода по производству боеприпасов.

Немецкая группа Rheinmetall постепенно расширяет свое присутствие в Румынии. На прошлой неделе она подписала контракт с румынской государственной компанией Romarm на строительство завода по производству пороховых зарядов в городе Виктория и выделила для этого проекта инвестиции в размере 500 миллионов евро.

Известно, что Бухарест намерен приобрести не менее 200 гусеничных боевых машин пехоты (БМП) на сумму около 3 миллиардов евро. Среди кандидатов — CV90 от BAE Systems Hägglunds, ASCOD 2 от General Dynamics European Land Systems, AS-21 Redback от южнокорейской Hanwha Aerospace и KF-41 Lynx от Rheinmetall.

Однако эта потенциальная сделка может быть связана с планом Министерства обороны Румынии приобрести 216 дополнительных основных боевых танков в дополнение к 54 танкам M1A2 Abrams, уже заказанным у США. Бюджет в размере 6,5 миллиардов евро предусмотрен на финансирование не только закупки этих танков, но и 76 сопутствующих машин (эвакуационных танков, инженерных машин и т. д.).

Учитывая, что Румыния может получить около 16 миллиардов евро кредитов в рамках инициативы SAFE Европейской комиссии, нельзя исключать выбор в пользу танка KF-51 Panther компании Rheinmetall, особенно учитывая инвестиции немецкого концерна в страну.

Как отмечает специализированный сайт Defense Romania, «непременным условием, поставленным Министерством обороны, является налаживание технологического и промышленного сотрудничества для производства и обслуживания танков и их подсистем» в Румынии.

Напомним, что KF-51, представленный в 2022 году, в настоящее время существует только в виде прототипа. Машина, созданная на базе модифицированного шасси танка Leopard 2A4 и массой около пятидесяти тонн, оснащена 130-мм или 120-мм пушкой (версия EVO), полностью автоматизированным заряжающим, цифровой архитектурой и панорамным оптическим сенсором SEOSS. Танк может работать в паре с наземными роботами линейки MISSION MASTER, также предлагаемыми компанией Rheinmetall.