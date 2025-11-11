Считается, что аккумулятор смартфона прослужит намного дольше, если не использовать быструю зарядку. Чтобы максимально эффективно использовать аккумулятор, не нужно заряжать его полностью, но и не стоит допускать его слишком низкого уровня. Поддержание уровня заряда аккумулятора в пределах от 20 до 80 процентов — оптимальный вариант.
В таких операционных системах, как iOS и Android, даже есть настройки, ограничивающие максимальный заряд аккумулятора.
Автор канала HTX Studio на YouTube придерживался того же мнения и в течение двух лет проводил тестирование. Несколько устройств iPhone 12, выпущенных в 2020 году, и Android-смартфон IQOO 7, выпущенный в 2021 году, прошли по 500 циклов зарядки и разрядки. Некоторые из них заряжались быстро, другие — медленно. Аккумулятор некоторых устройств заряжался и разряжался только на 50% (от 30 до 80%), но это повторялось 1000 раз. В каждом случае в качестве контрольного устройства использовался отдельный смартфон. Контрольное устройство не использовалось для наблюдения за степенью деградации аккумулятора с течением времени.
Результат оказался неожиданным: различий между аккумуляторами с быстрой и медленной зарядки практически не было. Аккумуляторы iPhone, заряжавшиеся медленно, потеряли в среднем 11,8% своей ёмкости, в то время как аккумуляторы, заряжавшиеся быстро, потеряли 12,3%. Для устройств Android аккумуляторы, заряжавшиеся быстро, показали себя лучше — деградация составила 8,5%.