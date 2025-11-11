Он хотел выяснить, насколько быстрая зарядка на самом деле вредит аккумулятору, и смартфоны прошли по 500 циклов зарядки и разрядки в течение двухлетнего эксперимента.

Считается, что аккумулятор смартфона прослужит намного дольше, если не использовать быструю зарядку. Чтобы максимально эффективно использовать аккумулятор, не нужно заряжать его полностью, но и не стоит допускать его слишком низкого уровня. Поддержание уровня заряда аккумулятора в пределах от 20 до 80 процентов — оптимальный вариант.

В таких операционных системах, как iOS и Android, даже есть настройки, ограничивающие максимальный заряд аккумулятора.