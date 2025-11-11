Утечка данных китайской компании, занимающейся кибербезопасностью, раскрыла подробности деятельности китайской разведки за рубежом.

Данные китайской компании Knownsec, занимающейся кибербезопасностью, утекли в Сеть. Knownsec — китайская компания, работающая в сфере кибербезопасности с 2007 года. Она сотрудничает с государственными учреждениями и финансовым сектором Китая. Фирма также имеет тесные связи с международным технологическим и инвестиционным холдингом Tencent. Утечка не только привела к широкому освещению этого инцидента в СМИ, но, что более важно, выявило неформальную сеть сотрудничества между правительством и частными структурами в сфере разведки.

Как сообщает CyberPress, представитель МИД Китая, комментируя кибератаку, заявил, что ему ничего не известно об утечке, подчеркнув при этом, что Китай выступает против всех форм кибератак. Это заявление эксперты интерпретируют как типичное уклонение от признания участия государства в операциях киберразведки.

Согласно информации, опубликованной Tech Digest, было раскрыто более 12 000 документов, содержащих подробную информацию об инструментах, используемых в разведывательных операциях, поддерживаемых Пекином.

Документы раскрывают существование передовых инструментов слежки, включая вредоносные трояны, атакующие системы Linux, Windows, macOS, iOS и Android. Утечка также раскрывает код Android, который позволяет, среди прочего, читать историю сообщений в популярных мессенджерах. Среди раскрытых методов — аппаратный вектор атаки в виде зараженного внешнего аккумулятора, который при подключении к компьютеру мог похитить данные.

Утекшие данные указывают на более чем восемьдесят целей за рубежом, включая кражу 95 ГБ иммиграционных данных из Индии, 3 ТБ данных журнала вызовов южнокорейского оператора LG U+ и 459 ГБ информации о планируемой дорожной инфраструктуре на Тайване.