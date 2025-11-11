Бразильские СМИ сообщают о предложении Германии по поставке бразильской армии подержанной военной техники из резервов бундесвера.

Бразильский сайт Tecnologia & Defesa сообщает, что Германия направила Бразилии предложение о продаже 65 танков Leopard 2A6 и 78 боевых машин пехоты Marder 1A5 из резервов бундесвера. Стоимость сделки пока не разглашается, однако перед поставкой в Бразилию танки должны пройти ремонт на заводе KNDS Deutschland.

Основной боевой танк Leopard 2A6Неподтверждённая информация о том, что эти машины изначально планировалось передать Украине в качестве военной помощи (якобы Киев отказалась от них из-за их технического состояния), может повлиять на сделку. Кроме того, неизвестно, как этот план согласуется с заявлением бундесвера о расширении парка военной техники: для замены этих 65 танков Leopard 2A6 правительству пришлось бы заказать такое же или аналогичное количество танков Leopard 2A8.

Боевая машина пехоты Marder 1A5Кроме того, скептицизм в отношении приобретения Leopard 2A6 возник и в самой Бразилии. Во-первых, такая закупка ставит под угрозу программу закупки новых боевых бронированных машин VBC CC и VBC Fuz. Текущие планы предполагают закупку унифицированной платформы. Новый танк, который заменит Leopard 1 в бразильской армии, будет иметь более лёгкую конструкцию, основанную на том же корпусе, что и новая боевая машина пехоты.

В настоящее время Бразилия рассматривает такие проекты, как ASCOD 2, KF41 Lynx, Tulpar и CV90. Более того, бразильцы скептически относятся к отношениям с Германией и считают это предложение привлекательным, но в то же время потенциальной ловушкой, которая сделает Бразилию зависимой от немецких поставщиков. Кроме того, немецкая военная техника считается слишком дорогой. Бразильские СМИ сообщают об оценочной стоимости одного танка Leopard 2A6 в 15 миллионов евро и до 10 миллионов евро за один Marder 1A5.