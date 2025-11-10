Три дрона были замечены над бельгийской атомной электростанцией (АЭС) Doel, но они не повлияли на работу инфраструктуры, пишут СМИ со ссылкой на агентство Belga.

В воскресенье вечером, 9 ноября, над АЭС Doel в Бельгии были замечены три неопознанных беспилотника, сообщают местные СМИ. Представитель энергетической компании Engie, оператора станции, сообщила агентству Belga, что по данному факту ведётся расследование.

По словам пресс-секретаря Хеллен Смитс, присутствие беспилотников не повлияло на работу станции. Бельгийский национальный кризисный центр также подтвердил факт инцидента и сообщил о его анализе. Эксперт по энергетике Люк Пауэлс заверил телеканал VRT, что инцидент не представляет ядерной угрозы. Он подчеркнул, что, хотя станция находится в бесполетной зоне, и эта зона была нарушена, реакторы станции надежно защищены.





«Реакторы спроектированы так, чтобы выдерживать падение самолетов, поэтому дроны не представляют угрозы для конструкции», — пояснил он.

Это уже второй подобный инцидент за последние дни. Предыдущие вторжения дронов нарушали работу аэропортов Льежа и Брюсселя. В воскресенье вечером в Льеже воздушное движение было вновь приостановлено примерно на 30 минут из-за появления новых беспилотных летательных аппаратов.

В Бельгии подчеркнули, что инциденты, вызванные несанкционированным присутствием дронов, происходят практически ежедневно в различных районах страны, в том числе над военными объектами, поэтому Франция развернула вооружённые силы для борьбы с беспилотниками.

Газеты «Het Nieuwsblad» и «De Standaard» сообщили, что в бельгийской полиции есть специальная группа по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, оснащенная оборудованием для обнаружения и нейтрализации вражеских дронов.

«Группа из 30 человек уже установила детекторы вблизи крупных аэропортов, а бельгийские военные помогают полиции и международным партнёрам в борьбе с растущей проблемой», — сообщило бельгийское информационное агентство.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил 7 ноября, что рост числа инцидентов с неопознанными беспилотниками в Бельгии, вероятно, связан с обсуждениями в ЕС использования российских государственных активов, замороженных на Западе, для помощи Украине. Большая часть этих активов находится в Бельгии.