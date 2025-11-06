Эти самолёты будут использоваться для обучения и инструктажа.

Румыния значительно расширила свой парк истребителей F-16AM/BM, закупив 18 самолётов у Нидерландов. Соответствующее соглашение было подписано 3 ноября. Ранее эти самолёты эксплуатировались в учебном центре на авиабазе Фетешти, где в основном использовались для подготовки украинских пилотов.

Румынский F-16AM

Румыния заплатила Нидерландам символический 1 евро за поставку. Однако стоимость самолётов вместе с пакетом материально-технического обеспечения для заявленного экспорта составила намного больше. Бухарест должен был заплатить НДС на них в размере 21 миллиона евро, обращает внимание РБК.

Самолеты перешли в собственность правительства Румынии, а парк истребителей F-16 ВВС Румынии увеличился с 49 до 67. Количество действующих эскадрилий увеличится с трёх до четырёх. Вновь приобретённые самолёты, ранее применявшиеся для обучения украинских и натовских пилотов, продолжат использоваться таким же образом.

Таким образом, Румыния, начавшая процесс закупки F-16 более 12 лет назад, приобретёт 15 самолётов у Португалии, два — с американской авиабазы Дэвис-Монтан, 32 — у Норвегии и 18 — у Нидерландов.

Министр обороны Румынии Ливиу-Ионуц Моштяну в заявлении Министерства национальной обороны Румынии признал, что стремился приобрести учебный самолет F-16 с июня 2025 года, особенно после саммита НАТО в Гааге. Тогда Румыния и Нидерланды подписали соглашение о продлении срока действия учебного центра в Фетешти.

В пресс-релизе правительство Румынии подчеркивает, что этот учебный центр предлагает уникальные возможности в Европе с точки зрения своих предложений: полную стандартизированную программу обучения пилотов F-16 от начала до конца (речь идет о типовой подготовке, которая следует за углубленной подготовкой на учебных самолетах повышенной сложности).