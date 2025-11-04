Многие пользователи сталкивались с проблемой: когда выбирали в меню «Пуск» «Обновить и завершить работу», Windows не выключался после обновления, а перезагружался.

После того, как обновление для компьютеров с Windows станет доступно и будет автоматически загружено операционной системой, существует несколько способов завершить установку обновления. Большинство пользователей, вероятно, нажимают «Обновить и перезагрузить» или «Обновить и завершить работу», когда видят эти два пункта в меню «Пуск» Windows 10 или 11. Однако последний пункт уже много лет вызывает проблемы.

Если выбрать «Обновить и завершить работу», Windows не выключался после обновления, а перезагружался. Это удивляло многих пользователей Windows, которые обнаруживали, что их компьютеры или ноутбуки всё ещё включены, хотя должны были быть выключены уже долгое время. По сообщениям пользователей, первые такие инциденты произошли более четырёх лет назад.

Microsoft наконец-то решила эту проблему и подтвердила наличие ошибки в системе. Как сообщает Windows Latest, считается, что ошибка появилась во время разработки Windows 10. Поскольку Microsoft так и не исправила её за всё время существования операционной системы, она сразу же перекочевала в Windows 11.

Теперь Microsoft выпустила первое исправление проблемы. Дополнительное обновление Windows KB5067036 призвано устранить ошибку. Те, кто не хочет загружать обновление через Центр обновления Windows, могут немного подождать. Ожидается, что исправление также будет включено в ноябрьский патч безопасности, который, по текущей информации, будет выпущен в качестве обязательного обновления для Windows 11 уже 11 ноября 2025 года.

В ответ на запрос Windows Latest компания Microsoft не раскрыла источник этой давней ошибки. Эксперты Windows предполагают, что ошибка была обнаружена в стеке обслуживания Windows. Это относится к части операционной системы, отвечающей за установку обновлений. По всей видимости, команда завершения работы была удалена сразу после установки обновления.