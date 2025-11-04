Особенно это заметно в некоторых скандинавских странах, где продажи электромобилей упали на 90%.

Tesla продолжает испытывать серьёзные проблемы с продажами, особенно в Европе. По данным Reuters, продажи Tesla в некоторых европейских странах резко упали в октябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Tesla столкнулась с серьёзными проблемами в некоторых европейских странах

Согласно отчёту, количество новых регистраций Tesla упало на 89% в Швеции, на 86% в Дании, на 31% в Испании и на 50% в Норвегии. Особую тревогу для Tesla вызывает тот факт, что в целом продажи электромобилей в Европе за тот же период выросли на 119%.

Tesla также сталкивается с трудностями в Германии. Хотя, по данным ADAC (Немецкого автомобильного клуба), в первой половине 2025 года было зарегистрировано почти 300 000 новых электромобилей, что на 38,4% больше, чем годом ранее, в сентябре было зарегистрировано всего 3404 Tesla. Это на 10% меньше, чем в августе.

Не все европейские рынки Tesla затронуты таким значительным спадом; например, продажи электрокаров во Франции выросли примерно на 2,4%. Однако с начала года количество регистраций новых Tesla во Франции также упало на 30 процентов.

По данным Reuters, проблемы Tesla в Европе обусловлены несколькими причинами: конкуренцией со стороны китайских производителей электромобилей с их новейшими моделями и критикой генерального директора Илона Маска за его вмешательство в политику – как в США, так и в Европе. Например, в Великобритании Маск якобы оказывал давление на короля Карла II, чтобы тот распустил британский парламент. Такие требования не нашли поддержки у многих покупателей автомобилей.

Tesla переживает трудный год в США, поскольку политическая деятельность Маска, возможно, оттолкнула значительную часть его потенциальной клиентской базы. Хотя результаты третьего квартала Tesla показали рост выручки на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом, операционная прибыль американской компании за тот же период упала примерно на 40 процентов.