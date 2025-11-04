Как оказалось, у Индии очень серьёзная проблема с силовой установкой танков Arjun Mk1 и Mk1A, и, возможно, американская компания поможет её решить.

Индийская программа разработки танка Arjun, которая ведётся с 1971 года, сталкивается с многочисленными проблемами, как техническими, так и организационными. Однако разработка этих танков продолжается, несмотря на ограниченное количество выпущенных машин: всего 124 Arjun Mk1 и два прототипа улучшенного варианта Mk1A, производство которых было остановлено, несмотря на заказ на 118 серийных машин.

Arjun Mk1Производство было остановлено по простой причине – нехватка двигателей. Эта проблема затрагивает не только Mk1A, но и Mk1, двигатели которых всё больше изнашиваются. Arjun оснащён дизельным двигателем MTU MB838 Ka501. Это двигатель V12 мощностью 1400 л.с., работающий в паре с трансмиссией RENK HSWL 354. Эти силовые агрегаты и особенно двигатели, больше не подлежат ремонту. Более того, производитель, MTU, не может их ремонтировать, поскольку это устаревший двигатель, выпуск которого прекращен много лет назад и запасные части к нему больше не производятся. Их становится всё сложнее найти на рынке, не говоря уже о высокой стоимости.

Одним из возможных решений была бы простая замена двигателей на агрегат отечественной разработки DATRAN V12, мощность которого, как ожидается, составит 1500 л.с. Однако этот двигатель пока не готов и всё ещё проходит испытания и разработку. По этой причине Центр исследований и разработок боевых машин (CVRDE) рассматривает возможность приобретения альтернативного, коммерческого силового агрегата. Выбор пал на довольно неожиданную систему.

Дизельный двигатель Cummins QST30. Источник: CumminsКак сообщается, решением станет двигатель Cummins, получивший обозначение QST30. Это тоже дизельный двигатель V-образный двенадцатицилиндровый двигатель (V12), доступный в нескольких вариантах. Точный рассматриваемый вариант неизвестен, но ожидается, что мощность этих двигателей достигнет 1200–1300 л.с. Индия планировала приобрести два силовых агрегата для испытаний в 2024 году. Примечательно, что ещё в 2005 году этот двигатель был определён как легко интегрируемый и возможная замена двигателю MB838 Ka501.