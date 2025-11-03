По данным ВМС Финляндии, перевозящие российскую сырую нефть танкеры всё чаще сопровождаются российскими военными кораблями.

Финская телекомпания Yle в субботу, 1 ноября, рассказала о ситуации с проведением операции НАТО «Балтийский страж». Сообщается, что благодаря усилению патрулирования Балтийского моря силами Альянса, удаётся предотвратить нападения судов российского флота на критически важную подводную инфраструктуру. Однако, по данным ВМС Финляндии, танкеры, перевозящие российскую сырую нефть, всё чаще сопровождаются военными кораблями РФ.

Таким образом, Россия отреагировала на усиление наблюдения НАТО в рамках операции «Балтийский страж».

«Военные корабли ходят рядом или в непосредственной близости от одного танкера, чтобы иметь возможность отреагировать в случае угрозы», — заявил контр-адмирал Туомас Тииликайнен, главнокомандующий ВМС Финляндии.

В распоряжении НАТО имеется 30–40 кораблей, беспилотников, подводных лодок, разведывательных самолётов и других технологий. Командование ОВС НАТО по морю (MARCOM) завило, что «с момента инцидента с танкером Eagle S, который протащил якорь по морскому дну примерно на 100 км в конце прошлого года, повредив несколько кабелей связи, включая силовой кабель между Эстонией и Финляндией, никаких злонамеренных действий, связанных с критически важной инфраструктурой в Балтийском море, не зафиксировано».

В статье Yle также отмечается, что Балтийское море — один из самых загруженных водоёмов в мире. Ежедневно в портах и на судоходных путях находится около 2000 судов под различными флагами.