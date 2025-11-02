Министерство обороны Тайваня объявило о формировании первого батальона, оснащённого танками M1A2T Abrams («Абрамс»).

31 октября 2025 года президент Китайской Республики (Тайвань) Лай Цзин-дэ принял участие в церемонии ввода в строй 3-го общевойскового батальона 584-й бронетанковой бригады, первого батальона, оснащённого танками M1A2T «Абрамс».

Танки M1A2T тайваньской армииТайвань закупил у США 108 танков M1A2T, 14 ремонтно-эвакуационных машин M88A2, материально-техническое и учебное оборудование, боеприпасы, запасные части и вспомогательную технику, такую как тягачи M1070A1 и низкорамные прицепы M1000.

Считается, это связано с тем, что Китай активизирует военные операции вокруг Тайваня и готовится к внезапному нападению. Военные эксперты отмечают, что Пекин усилил военное давление за последние пять лет и с 2022 года провёл не менее шести крупномасштабных военных учений вокруг острова.

Предположительно, Китай использует инструменты искусственного интеллекта для ослабления кибербезопасности Тайваня и выявления уязвимостей в критически важной инфраструктуре. Также сообщается, что Пекин использует «гибридную войну» для подрыва общественного доверия к правительству и усиливает давление в «серой зоне», в том числе посредством патрулирования береговой охраной.

Помимо танков M1A2T Abrams, как сообщает Taipei Times, тайваньские военные планируют значительно повысить свой оборонный потенциал, закупив 28 дополнительных мобильных пусковых установок M142 HIMARS и девять дополнительных батарей зенитного ракетного комплекса NASAMS.