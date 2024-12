Ракета New Glenn от Blue Origin достигла важной вехи. Возможно, полет состоится в начале января.

В пятницу, 27 декабря, космическая компания Blue Origin, основанная экс-главой Amazon Джеффом Безосом, с пятой попытки запустила семь главных двигателей ракеты New Glenn. Двигатели работали 24 секунды, 13 из них — на полной тяге.

New Glenn готова к запуску. Фото: Blue Origin

Это событие является важной вехой для Blue Origin. Их собственная разработка тяжелой ракеты-носителя теперь готова к первому полету на орбиту. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) дало соответствующее разрешение всего за несколько часов до испытания. В будущем, первая часть ракеты также сможет приземлиться на платформу в Атлантике — аналогично ракетам Falcon от SpaceX.

Точная дата полета неизвестна, но считается, что самая ранняя дата — 6 января 2025 года. Огневое испытание показывает, насколько срочно основателю Amazon необходимо запустить свою ракету. Лишь осенью 2023 года Безос уволил тогдашнего руководителя Blue Origin Боба Смита и нанял для управления компанией менеджера Amazon Дэйва Лимпа.

New Glenn (названа в честь астронавта НАСА Джона Гленна) — первая ракета Blue Origin, достигшая орбиты. Их первая ракета New Shepard используется в качестве суборбитальной ракеты для космического туризма и научных исследований. Высота New Glenn составляет 98 метров, а длина первой из двух ступеней — 57,5 метра.

Ракета должна транспортировать на низкую околоземную орбиту до 45 тонн груза. У Falcon 9 от SpaceX этот показатель составляет 23 тонны, у Falcon Heavy — 64 тонны. New Glenn также будет использоваться для выполнения миссий на Луну.