Не только работа центра обработки данных является причиной выбросов CO2. Вот почему Microsoft сейчас делает ставку на натуральные строительные материалы.

В настоящее время Microsoft строит свои первые центры обработки данных из дерева. Этот эксперимент, как называет его компания в своем блоге, проходит в пригороде северной Вирджинии, США.

Так должен выглядеть деревянный дата-центр после завершения строительства. Фото: Microsoft

Планируется использовать «сверхпрочную и сверхлегкую древесину», которая является огнестойкой. Этот «чудо-материал» — поперечно-клееная древесина (CLT). Панели из массива дерева приклеиваются или прибиваются крест-накрест. В результате создаются панели, которые можно использовать аналогично сборным компонентам.

Технология возникла в США в 1920-х годах. Однако своего прорыва добилась только в конце 1990-х годов. Технологию описал австриец Герхард Шикхофер, опубликовавший в 1994 году докторскую диссертацию по строительным материалам.

Однако центры обработки данных, которые строит Microsoft, не будут представлять собой цельные деревянные конструкции. Вместо этого это гибридная конструкция из CLT, стали и бетона. По сравнению с классической стальной конструкцией выбросы CO 2 в двух новых центрах обработки данных должны быть на 35% меньше.

По сравнению с методом строительства из сборных железобетонных деталей, этот показатель составляет даже 65%, поскольку цемент, основной компонент бетона, является одним из крупнейших загрязнителей атмосферы. Ежегодно производство цемента выбрасывает в четыре раза больше CO 2 , чем весь воздушный транспорт.

Панель из поперечно-ламинированной древесины размещается на стальном каркасе на строительной площадке. Фото: Microsoft

В будущем Microsoft хотела бы использовать другие материалы, снижающие выбросы. Зеленый водород призван сделать производство стали чище. Несколько компаний исследуют бетон, который использует улавливаемый CO 2 при производстве и надолго « связывает» его, даже если здания впоследствии будут снесены.

Строительные проекты Microsoft призваны стать не только CO 2 -нейтральными, но и CO 2 -отрицательными, то есть «связывать» больше CO 2 , чем выбрасывается в атмосферу. Однако в действительности планы Microsoft в этом направлении не столь однозначны.

Например, Microsoft возвращает в эксплуатацию остановленную атомную электростанцию Три-Майл-Айленд. Она предназначена для снабжения центров обработки данных, важных для приложений искусственного интеллекта, «чистой» энергией. Хотя атомные электростанции во время работы не выделяют никаких выбросов CO 2 , добыча и обогащение урана экологически вредны и энергозатратны — в США для этой цели до сих пор иногда используется электричество от угольных электростанций. Кроме того, всегда возникает вопрос окончательного захоронения образующихся ядерных отходов.

Microsoft, как и другие компании, которые называют ядерную энергетику «зеленым решением», обвиняется в недостаточном инвестировании в возобновляемые источники энергии и меры по энергосбережению. Атомная энергетика является для этих компаний «удобным решением» для получения энергии для продуктов искусственного интеллекта, критикуют экологические организации.