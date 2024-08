Судя по последним заявлениям, Саудовская Аравия хочет построить здание выше дубайского Бурдж-Халифа.

В гонке за самый высокий небоскрёб в мире соревнуются несколько стран. Их цель — построить здание выше Бурдж-Халифа. Этот небоскреб, построенный в 2010 году, находится в Дубае и имеет высоту 829,8 метра. Многочисленные проекты хотят бросить вызов Бурдж-Халифе за звание самого высокого здания в мире.

Башня Джидды (Jeddah Tower)

Если верить заявлениям архитекторов, скоро небоскреб в городе Джидда впервые преодолеет отметку в 1 километр. Фундамент башни уже заложен в портовом городе Джидда в Саудовской Аравии. Первые этажи также возведены с начала строительства в 2012 году. На самом деле небоскреб должен был быть построен много лет назад, но строительные работы были остановлены в 2018 году.

Изначально предполагалось, что Башня Джидды (Jeddah Tower) будет иметь высоту 1600 метров. Из-за проблем с характером грунта высоту сократили до 1007 метров. Сообщается, что строительные работы возобновились. Планируемой даты завершения нет.

Дубай не очень доволен, что самый высокий небоскреб будет в Саудовской Аравии, и анонсировал строительство Dubai Creek Tower в 2016 году. Высота смотровой башни должна быть от 928 до 1400 метров. Dubai Creek Tower должна была быть готова к ЭКСПО-2020. Как сообщается, планы были пересмотрены, и строительные работы уже ведутся.

Вскоре Саудовская Аравия представила новый архитектурный проект: в столице Эр-Рияде должно быть построено здание, которое буквально затмит все остальные небоскребы. Ожидается, что планируемый небоскреб достигнет высоты 2 километров, что сделает его более чем в два раза выше нынешнего рекордсмена.

Здание высотой 2000 метров планируется построить недалеко от международного аэропорта. Международный аэропорт имени короля Салмана откроется в 2030 году и станет крупнейшим в мире.

В 2010-х годах в Баку планировалось построить небоскрёб, преодолевший отметку в 1 километр. Но планы строительства 185-этажной башни «Азербайджан» не были реализованы.

В Токио также есть проект, в рамках которого будет построено рекордное по высоте здание. Ожидается, что башня Sky Mile Tower будет возвышаться на 1700 метров и сможет вместить около 55 000 человек. Есть разные сведения о том, будут ли эти планы вообще реализованы.

США когда-то были символом самых высоких небоскребов, но теперь высота самого высокого здания в стране составляет всего 541 метр. One World Trade Center в Нью-Йорке является седьмым по высоте зданием в мире.

Самый высокий небоскреб в США скоро построят в Оклахома-Сити. Ожидается, что «Променад в Бриктауне» (The Boardwalk at Bricktown) достигнет высоты 581 метр. Весь комплекс включает в себя еще 3 здания, высота которых также составляет 105 метров.

Небоскреб «Променад в Бриктауне» (The Boardwalk at Bricktown). Фото: AO Architects

Небоскреб в Оклахоме высотой 581 метр станет шестым по высоте зданием в мире. На втором месте в этом рейтинге находится Шанхайская башня высотой 632 метра, опередившая Абрадж аль-Бейт в Мекке с высотой 601 метр.

Кстати, самый высокий небоскрёб Европы находится в Санкт-Петербурге. Лахта-центр возвышается на 462 метра.