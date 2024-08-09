В мире программирования существует множество языков, значение которых постоянно меняется в зависимости от задач и связанных с ними требований.
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Чтобы иметь представление об этой динамичной ситуации, стоит рассмотреть языки программирования, которые, как ожидается, будут особенно востребованы. Интересно посмотреть, как можно эффективно использовать их в проектах и приложениях.
Python в настоящее время находится на вершине списка самых востребованных языков программирования. Язык известен своей универсальностью и быстрой скоростью развития, что объясняет его растущую популярность в последние годы.
Ключевым фактором популярности Python может стать его пригодность для приложений искусственного интеллекта. Фактически, Python возглавляет индекс Tiobe как самый популярный язык на рынке. Индекс TIOBE — индекс, оценивающий популярность языков программирования, на основе подсчёта результатов поисковых запросов, содержащих название языка.
Пользуется популярностью и C++, язык, который также известен своей универсальностью и высокой эффективностью. C++ особенно ценится в игровой индустрии из-за его высокой производительности. Кроме того, C++ также играет важную роль на системном уровне, особенно когда речь идет о взаимодействии с оборудованием.
Java неуклонно набирает популярность с момента появления в 1995 году. Этот язык также является одним из лучших в области программирования. По данным опроса, в ходе которого было изучено 14 миллионов вакансий разработчиков, Java заняла третье место по востребованности языка в 2023 году.
Разнообразные области применения включают, среди прочего, облачные вычисления, веб-разработку и Интернет вещей. JavaScript не менее востребован.
В 2023 году JavaScript был признан самым востребованным языком программирования. Он в основном используется для внешнего интерфейса и веб-разработки, и в той или иной форме его можно найти на большинстве сайтов.
Для тех, кто хочет освоить сферу веб-разработки, владение PHP является идеальным инструментом. Этот язык, который особенно подходит для веб-разработки, востребован примерно на каждой десятой вакансии разработчика.
Еще одним важным игроком в области программирования является Kotlin, особенно когда речь идет о разработке Android и кроссплатформенных приложений. Поддерживаемый Google и даже признанный официальным языком программирования для Android с 2017 года, Kotlin становится все более популярным.
В 2025 году востребованным окажется и C#. Разработанный Microsoft язык универсален — он подходит для веб-приложений, а также для приложений Windows и разработки игр, что делает его ценным ресурсом для программистов.