Мир программирования постоянно меняется, характеризуется новыми тенденциями и технологическими достижениями.

В мире программирования существует множество языков, значение которых постоянно меняется в зависимости от задач и связанных с ними требований.

Чтобы иметь представление об этой динамичной ситуации, стоит рассмотреть языки программирования, которые, как ожидается, будут особенно востребованы. Интересно посмотреть, как можно эффективно использовать их в проектах и приложениях.

Python в настоящее время находится на вершине списка самых востребованных языков программирования. Язык известен своей универсальностью и быстрой скоростью развития, что объясняет его растущую популярность в последние годы.

Ключевым фактором популярности Python может стать его пригодность для приложений искусственного интеллекта. Фактически, Python возглавляет индекс Tiobe как самый популярный язык на рынке. Индекс TIOBE — индекс, оценивающий популярность языков программирования, на основе подсчёта результатов поисковых запросов, содержащих название языка.

Пользуется популярностью и C++, язык, который также известен своей универсальностью и высокой эффективностью. C++ особенно ценится в игровой индустрии из-за его высокой производительности. Кроме того, C++ также играет важную роль на системном уровне, особенно когда речь идет о взаимодействии с оборудованием.

Java неуклонно набирает популярность с момента появления в 1995 году. Этот язык также является одним из лучших в области программирования. По данным опроса, в ходе которого было изучено 14 миллионов вакансий разработчиков, Java заняла третье место по востребованности языка в 2023 году.

Разнообразные области применения включают, среди прочего, облачные вычисления, веб-разработку и Интернет вещей. JavaScript не менее востребован.

В 2023 году JavaScript был признан самым востребованным языком программирования. Он в основном используется для внешнего интерфейса и веб-разработки, и в той или иной форме его можно найти на большинстве сайтов.

Для тех, кто хочет освоить сферу веб-разработки, владение PHP является идеальным инструментом. Этот язык, который особенно подходит для веб-разработки, востребован примерно на каждой десятой вакансии разработчика.

Еще одним важным игроком в области программирования является Kotlin, особенно когда речь идет о разработке Android и кроссплатформенных приложений. Поддерживаемый Google и даже признанный официальным языком программирования для Android с 2017 года, Kotlin становится все более популярным.

В 2025 году востребованным окажется и C#. Разработанный Microsoft язык универсален — он подходит для веб-приложений, а также для приложений Windows и разработки игр, что делает его ценным ресурсом для программистов.