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kosmos_news
Исследователи используют Minecraft, чтобы научить ИИ-агентов действовать автономно
Каждый месяц в Minecraft играют более 150 миллионов человек. Агенты ИИ — код или механизмы, которые действуют для достижения заранее заданной цели — также всё активнее изучают игру.

За последние годы модели генеративного искусственного интеллекта добились огромного прогресса и теперь стали частью повседневной жизни многих людей. Они создают тексты и изображения по запросу или обобщают для пользователей информацию. Однако по-настоящему автономные системы, которые сами распознают и решают проблемы, по-прежнему не развиты.

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Видеоигры с открытым миром должны помочь решить эту проблему. Они предлагают обширные виртуальные миры, которые функционируют по четким правилам и, таким образом, обеспечивают идеальную исследовательскую среду для автономных агентов ИИ. Агенты искусственного интеллекта – это автономные интеллектуальные системы, которые выполняют определенные задачи без вмешательства человека.

Игра Minecraft пользуется особой популярностью среди исследователей искусственного интеллекта. Ученые из Университета Карнеги-Меллон в 2020 году представили MineRL — библиотеку для использования ИИ в игре. Затем последовали другие проекты, такие как MineDojo, представленный два года назад. Этот проект, в свою очередь, теперь формирует основу для новой платформы искусственного интеллекта под названием Odyssey, которая, как надеются разработчики, сделает еще один шаг вперед в направлении создания автономных систем.

Исследователи, стоящие за фреймворком Odyssey, критикуют тот факт, что существующие системы агентов для Minecraft в первую очередь ориентированы на решение простых задач, таких как сбор ресурсов или производство инструментов.

«Такие задачи по своей сути оценивают только способность больших языковых моделей расставлять приоритеты в рамках ограниченного пространства задач, а не их потенциал для сложных и разнообразных решений», — объясняют исследователи.

Поскольку из-за этого агентам ИИ становится сложнее исследовать различные варианты игры, разработчики предоставляют им более обширные возможности открытого мира, используя свою структуру. Целью является не создание единого ИИ-агента, а скорее создание основы для автономных агентов, которые затем смогут самостоятельно исследовать мир Minecraft.

С помощью необходимых инструментов, в том числе языковой модели, обученной на Minecraft Wiki, агенты смогут разрабатывать конкретные планы для достижения своих целей и выполнять их шаг за шагом. Глобальные цели разбиваются на промежуточные задачи, а затем реализуются с учетом конкретной игровой среды.

Каждый шаг агента документируется Odyssey. Это позволяет ИИ проверить, соответствует ли результат исходной цели. В то же время ИИ должен также проверить, почему план провалился. Таким образом, будущие проблемы должны решаться все лучше и лучше.

Затем результаты работы соответствующих агентов ИИ будут проверены с использованием эталонной системы, представленной создателями Odyssey, которая охватывает различные проблемы и предназначена для оценки, например, способностей долгосрочного планирования или динамической реакции агентов на основе определенных критериев.

#искусственный интеллект #minecraft #автономные системы #ии-агенты
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