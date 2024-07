Система ПВО HAWK устарела, но ее всё равно хотят использовать.

Украинские ВВС полагаются на очень старую систему ПВО. Американский войсковой зенитный ракетный комплекс MIM-23 HAWK некоторое время назад поступил в распоряжение Украины.

Фото: REUTERS

HAWK на самом деле не создавался для борьбы с дронами. Тем не менее, как сообщается, Украина хочет использовать его для сбития беспилотников-камикадзе Shahed 136.

HAWK означает «Homing All the Way Killer» и был принят на вооружение в 1959 году. Запасы Корпуса морской пехоты США были ликвидированы в начале 2000-х годов. Германия также отказалась от устаревшей военной техники.

В зависимости от вооружения дальность действия зенитно-ракетного комплекса составляет от 32 до 40 километров. Необходимые части — радиолокационные устройства, пусковые установки, а также командный пункт и все технические приспособления — можно перевозить на грузовике или прицепе. Ракетный комплекс считается очень мобильным; он может быть готов к использованию в течение короткого периода времени.

Для поиска целей используются импульсный и непрерывный радиолокаторы. После обнаружения цели противника она подсвечивается другим радаром непрерывного действия. Узел рулевого управления ракет HAWK основан на отражении цели и на управляющих сигналах, которые подаются непосредственно на противоракету.

При подлете к цели ракеты HAWK постоянно корректируют силу сигнала отраженной радиолокационной энергии. Уровень сигнала также сравнивается для определения оптимального времени для зажигания боеголовки.