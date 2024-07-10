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kosmos_news
Украина хочет использовать устаревшую систему ПВО HAWK для сбивания дронов
Система ПВО HAWK устарела, но ее всё равно хотят использовать.

Украинские ВВС полагаются на очень старую систему ПВО. Американский войсковой зенитный ракетный комплекс MIM-23 HAWK некоторое время назад поступил в распоряжение Украины.
Фото: REUTERS 
HAWK на самом деле не создавался для борьбы с дронами. Тем не менее, как сообщается, Украина хочет использовать его для сбития беспилотников-камикадзе Shahed 136. 

HAWK означает «Homing All the Way Killer» и был принят на вооружение в 1959 году. Запасы Корпуса морской пехоты США были ликвидированы в начале 2000-х годов. Германия также отказалась от устаревшей военной техники. 

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В зависимости от вооружения дальность действия зенитно-ракетного комплекса составляет от 32 до 40 километров. Необходимые части — радиолокационные устройства, пусковые установки, а также командный пункт и все технические приспособления — можно перевозить на грузовике или прицепе. Ракетный комплекс считается очень мобильным; он может быть готов к использованию в течение короткого периода времени.

Для поиска целей используются импульсный и непрерывный радиолокаторы. После обнаружения цели противника она подсвечивается другим радаром непрерывного действия. Узел рулевого управления ракет HAWK основан на отражении цели и на управляющих сигналах, которые подаются непосредственно на противоракету.

При подлете к цели ракеты HAWK постоянно корректируют силу сигнала отраженной радиолокационной энергии. Уровень сигнала также сравнивается для определения оптимального времени для зажигания боеголовки.

#украина #беспилотники #дроны
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