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kosmos_news
Новые правила критикуемой компенсации выбросов CO2 в США вступили в силу
Компенсация выбросов в атмосферу парниковых газов (водяной пар, метан, углекислота) часто критикуется Белым домом. Соответствующие правила вступили в силу в США.

Белый дом объявил о новых руководящих принципах по укреплению рынка добровольной компенсации выбросов углерода. Покупка углеродных квот позволяет компаниям и частным лицам приобретать квоты на сокращение выбросов посредством проектов по удалению CO2 из атмосферы.
Фото из открытых источников Многие из этих проектов осуществляются в развивающихся странах. Несмотря на резкую критику эффективности углеродных кредитов, администрация Байдена рассматривает их как способ направить миллиарды долларов в развивающиеся страны, не прибегая к сложной политике иностранной помощи.

Необязательные правила администрации Байдена для Добровольного углеродного рынка (VCM) довольно расплывчаты:

  •  кредитная целостность, включая защиту климата и экологической справедливости (т. е. «честность предложения»)
  •  надежное использование кредита
  •  честность на уровне рынка, включая содействие эффективному участию на рынке и снижение транзакционных издержек

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«Добровольные углеродные рынки могут помочь использовать возможности частных рынков для сокращения выбросов, но это может произойти только в том случае, если мы решим существующие серьезные проблемы», — сказала министр финансов Джанет Йеллен. 

Углеродные кредиты позволяют компаниям быстрее снижать свое воздействие на окружающую среду и финансировать проекты в развивающихся странах, которые способствуют более устойчивому экономическому развитию.

В последнее время было много критики в адрес кредитов на выбросы CO2. Verra, ведущая организация по подтвержденному стандарту углерода (VCS — стандарт сертификации сокращения выбросов углерода), приобрела дурную славу из-за своих проектов REDD+. Некоторые корпорации также прекратили использовать кредиты на выбросы CO2 и сообщили, что скорее сосредоточатся на собственном сокращении выбросов CO2, чем компенсируют выбросы CO2 посредством других проектов.

Новые руководящие принципы направлены на определение «высококачественных» кредитов. Они обеспечивают реальное и поддающееся количественной оценке сокращение выбросов для проектов, которые в противном случае не были бы реализованы. По оценкам экспертов, развивающимся странам ежегодно требуется 1 триллион долларов для перехода на чистую энергию и защиты ценных экосистем.

«Столкнувшись с тем, что Конгресс не желает полностью финансировать наши международные обязательства, мы не можем позволить себе, чтобы средства тратились зря», — заявила газете New York Times Алексия Келли из High Tide Foundation.

Успех углеродного рынка зависит от укрепления доверия к нему путем достижения соглашения о высококачественных кредитах между всеми заинтересованными сторонами. Однако нынешние руководящие принципы администрации Байдена не являются обязательными и не подлежат исполнению. Есть еще много дешевых кредитов, которые влияют на доверие к рынку.

Видные защитники климата, такие как бывший специальный посланник США по вопросам климата Джон Керри, рассматривают углеродные рынки как способ получить триллионы долларов, в которых нуждаются развивающиеся страны.

«Без этого мы не сможем», — подчеркнул Керри, сообщает Politico. 

Задача состоит в том, чтобы укрепить доверие к рынку и обеспечить, чтобы углеродные кредиты действительно способствовали сокращению выбросов.

#сша #технологии #климат #выбросы
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