29 апреля стало известно, что газета Financial Times отныне открыта для ИИ и предоставляет ChatGPT доступ к своим текстам.

Соглашение включает доступ к статьям Financial Times через OpenAI, сообщает The Verge. С одной стороны, пользователи ChatGPT могут делать запросы к ИИ и получать информацию от FT, включая резюме, цитаты и ссылки из статей на этом носителе. Любая подсказка, воспроизводящая информацию из FT, подтверждается публикацией. С другой стороны, предстоит разработать новые ИИ-решения, от которых OpenAI рассчитывает получить прибыль.

Британское издание уже использует приложения OpenAI и публично заявляет, что является корпоративным клиентом ChatGPT. В марте 2024 года FT выпустила бета-версию генеративной функции поиска с использованием ИИ, основанной на языковой модели Claude от Anthropic.

Функция «Спросите FT» призвана дать подписчикам возможность задавать вопросы о текущих событиях и находить информацию по темам, освещаемым Financial Times. Несмотря на открытость ИИ и новое партнерство с OpenAI, Джон Риддинг, гендиректор медиакомпании, говорит, что продолжает полагаться на «человеческую» журналистику.



«Конечно, это правда, что ИИ-платформы платят издателям за использование их материалов», — говорит Риддинг.

По его мнению, в интересах пользователей, чтобы приложения ИИ содержали надежные источники. Financial Times — не единственная медиакомпания, заключившая сделку с OpenAI. Немецкая медиагруппа Axel Springer, Bild и Welt (также из Германии), Business Insider и Politico из США и французская газета Le Monde тоже подписали контракты с ИИ-гигантом и предоставляют свой контент для обучения моделей ИИ. Associated Press позволяет OpenAI обучать свои модели на их данных. Американское издание The Information сообщило, что OpenAI платит до $5 млн в год за лицензирование контента. Это значительно ниже цены, предлагаемой, например, Apple.

Кроме того, есть медиакомпании, которые совершенно не желают делиться своим контентом с OpenAI и поэтому подали иск поставщику ИИ-моделей. К ним относится The New York Times, которая считает, что ChatGPT «один в один воспроизводит контент Times».

Другие средства массовой информации, которые подали в суд на OpenAI по отдельному делу с аналогичными обвинениями, включая The Intercept, Raw Story и AlterNet – базируются в США.