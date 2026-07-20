Добавлена модификация с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти...

Компания Xiaomi выпустила дополнительную конфигурацию планшета REDMI K Pad 2. Модель с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенного накопителя поступила в продажу на китайском рынке. Устройство рассчитано на пользователей, которым не хватает производительности при работе с тяжёлыми приложениями или многозадачностью.

Источник изображения: REDMI / Xiaomi

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В основе планшета лежит процессор MediaTek Dimensity 9500, а за охлаждение отвечает испарительная камера площадью 15300 мм2. Экран — 8,8 дюймов, разрешение 3K, пиковая яркость 1100 нит и частота обновления 165 Гц. Производитель заявляет, что более 40 игр работают в нативном режиме с частотой 165 кадров в секунду. Аккумулятор ёмкостью 9100 мАч, два порта USB-C. Звук настроен совместно с Bose, виброотклик — два линейных мотора.

Источник изображения: REDMI / Xiaomi

Корпус выполнен из металла, доступны три цвета: серебристый, фиолетовый и чёрный. Новая конфигурация с 16/256 ГБ обойдётся в 4399 юаней(~$645).