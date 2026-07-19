За звук отвечает 2,1-канальная система с двумя полноценными динамиками...

Компания JBL анонсировала выпуск акустической системы Vienna, оснащенной 18,5-дюймовым дисплеем. Одной из ключевых особенностей устройства стала технология визуализации текста: благодаря панели из сверхбелого закаленного стекла создается эффект «парящих» в воздухе строк, воспроизводящихся в такт музыке. Пользователям доступно девять тем оформления и возможность установки персональных фотографий в качестве фона.

Источник изображения: JBL

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Аудиосистема мощностью 100 Вт построена по схеме 2.1. Конфигурация включает два 3,23-дюймовых широкополосных динамика, четыре 8,5-дюймовых низкочастотных излучателя овальной формы и два 5-дюймовых пассивных радиатора. Устройство спроектировано для воспроизведения широкого частотного диапазона, включая передачу глубины басов и детальности средних и высоких частот.

Источник изображения: JBL

Функциональные возможности колонки дополнены визуализированными режимами для медитации, сочетающими естественные звуки, такие как шум дождя или океана, с потоковой анимацией. Предусмотрена функция автоматического создания динамических фотоальбомов. Для подключения к источникам звука предусмотрены модуль Bluetooth 5.4, разъемы USB-C и AUX, а также поддержка беспроводной передачи изображения с устройств на базе iOS и Android. Стоимость модели составляет 8299 юаней(~$1220).

Источник изображения: JBL