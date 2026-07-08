Устройство получит мощный чипсет и огромную батарею, несмотря на крупные сенсоры камер.

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал технические параметры новой флагманской линейки смартфонов Vivo X500. По предварительной информации, официальный анонс базовой версии, а также модификаций Pro и Pro Max на китайском рынке запланирован на сентябрь текущего года.

Согласно утечке, модель Vivo X500 Pro (которая также может выйти под названием Pro Mini) тестируется на базе еще не анонсированного процессора MediaTek. Предположительно, чип получит коммерческое название Dimensity 9600 Pro и будет выполнен по 2-нанометровому техпроцессу, в то время как стандартная версия платформы останется 3-нанометровой. Смартфон оснащается OLED-экраном диагональю 6,37 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления кадров до 144 Гц. В качестве программной платформы ожидается фирменная оболочка OriginOS 7 на базе операционной системы Android 17.

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Автор изображения: Vivo / Weibo

Основное внимание инсайдер уделяет внутренней компоновке устройства. По его данным, инженеры компании пытаются установить в корпус аккумулятор емкостью от 6500 до 6600 мАч с возможностью увеличения этого показателя ближе к отметке 7000 мАч. Сложность интеграции такой батареи связана с габаритами камер: устройство должно получить основной 50-мегапиксельный оптический датчик формата 1/1.28 дюйма с технологией LOFIC, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 64-мегапиксельный перископический телеобъектив с фокусным расстоянием 85 мм. Наличие этих компонентов создает серьезные ограничения для свободного пространства внутри корпуса.