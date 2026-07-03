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Casio расширяет линейку Baby-G лёгкими моделями BGA-290SA с металлическим блеском
В серии представлены два цвета.
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Компания Casio анонсировала расширении серии наручных часов Baby-G BGA-290SA двумя новыми моделями под индексами BGA-290SA-6AJF и BGA-290SA-7AJF. Новинки получили круглый полимерный корпус, гибридный аналого-цифровой циферблат с физическими стрелками и небольшим экраном, а также глянцевое покрытие безеля. Официальный старт продаж в розничных магазинах запланирован на конец текущего месяца.

Источник изображения: Casio

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Корпус устройств весит 33 грамма при габаритах 45.2 x 41.5 x 10.1 мм. Экран новинок защищен минеральным стеклом, а циферблат оформлен металлизированными арабскими цифрами. Корпус часов защищен от ударов и выдерживает давление воды при погружении на глубину до 100 метров, что позволяет использовать их во время плавания. Устройства выпускаются в двух расцветках: Pale Purple Soft White.

Источник изображения: Casio

С точки зрения функциональности модели предлагают стандартные возможности для современных электронных часов бренда. Новинки получили поддержку мирового времени для 48 городов, секундомер с точностью до 1/100 секунды, 24-часовой таймер обратного отсчета, пять ежедневных будильников и функцию сдвига стрелок для освобождения цифрового дисплея. За автономность отвечает элемент питания CR1025, рассчитанный примерно на три года работы, а для считывания данных в темноте предусмотрена двойная светодиодная подсветка циферблата и экрана.

#casio #час быка #baby-g bga-290sa
Источник: gizmochina.com
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