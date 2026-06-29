Есть функции рации и диктофона...

Китайский бренд Trozk представил необычный внешний аккумулятор мощностью 165 Вт, выполненный в дизайне культового сотового телефона Motorola DynaTAC 8000X. Помимо своей основной задачи, устройство может выполнять роль полноценной портативной рации и диктофона. Стоимость новинки составляет 499 юаней(около 70 долларов США).

Автор изображения: Trozk

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Устройство оснащено встроенными литий-ионными элементами суммарной емкостью 20 000 мАч (72 Втч). На передней панели расположен светодиодный цифровой дисплей для отображения рабочих параметров, а также блок физических клавиш управления. С их помощью можно активировать функцию диктофона для записи и последующего воспроизведения голосовых заметок длительностью до 30 секунд. Интегрированная рация работает в гражданском диапазоне частот 409,7500–409,9875 МГц, поддерживает 20 каналов связи и кодирование CTCSS/DCS при мощности передатчика менее 0,5 Вт.

Автор изображения: Trozk

Интерфейсные разъемы сосредоточены на верхней грани корпуса и включают два порта USB-C и один USB-A. При задействовании одного разъема порт USB-C1 выдает до 100 Вт, USB-C2 — до 105 Вт, а USB-A обеспечивает до 30 Вт. В режиме одновременной зарядки двух устройств через оба порта USB-C суммарная выходная мощность достигает пиковых 165 Вт (распределяется как 100 Вт и 65 Вт). При одновременном подключении трех гаджетов максимальная мощность составляет 108 Вт. Корпус новинки изготовлен из огнестойкого пластика, имеет габариты 177х53х49,5 миллиметров и весит около 530 граммов.

Автор изображения: Trozk