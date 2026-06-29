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kefirNET
YUNZII выпустила клавиатуру C98 с кейкапами в форме кошачьих ушей
Встроенный аккумулятор клавиатуры имеет ёмкость 10000 мАч
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Бренд Yunzii представил новую версию своей беспроводной механической клавиатуры C98, получившую индекс MAO. Новинка выполнена в фирменной стилистике «кошачьего торта» и выделяется необычной формой клавиш. Модель ориентирована на любителей яркой периферии и поступила в продажу на китайских торговых площадках.

Автор изображения: Yunzii

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Главной визуальной особенностью модификации стал комплект PBT-колпачков профиля MAO, верхняя часть которых получила скругления в форме кошачьих ушек. Символы на клавиши нанесены методом двойного литья под давлением и сублимационной печати, причем обозначения присутствуют как на верхней, так и на передней грани колпачков. Корпус устройства дополнен тематическими деталями: индикатором состояния в виде кошачьей улыбки, многослойными силиконовыми боковыми вставками, выдвижными ножками в форме лапок и беспроводным ресивером, стилизованным под маленькую рыбу.

Автор изображения: Yunzii

Конструктивно клавиатура представляет собой решение со строением корпуса типа Gasket mount и пятислойной шумоизоляцией для гашения вибраций при печати. На печатной плате с нижним расположением RGB-светодиодов реализована система быстрой замены переключателей (Hot-swap). Новинка поддерживает три варианта подключения к источнику сигнала и оснащается встроенным аккумулятором емкостью 10 000 мАч. На выбор покупателям предлагаются версии со свитчами Coconut Milk V2 по цене 419 юаней(~$60) и модификация с переключателями Candy, которая обойдется в 449 юаней(~$65).

#клавиатура #периферия #yunzii
Источник: ithome.com
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