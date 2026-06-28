Продукт будет официально представлен 1 июля...

В преддверии официального старта краудфандинга первого сетевого хранилища Xiaomi, получившего название «Xiaomi Smart Storage», китайский инсайдер под ником 6GHz опубликовал технические характеристики инженерного образца устройства. Новинка должна поступить в продажу на этапе сбора средств уже 1 июля текущего года.

Источник изображения: Xiaomi

реклама

Согласно опубликованной утечке, протестированный прототип устройства оснащен 2 гигабайтами оперативной памяти стандарта DDR3L и встроенным флеш-накопителем объемом 8 гигабайт. В качестве центрального процессора инсайдер указал чип Realtek RTD1619B, однако эта информация вызвала дискуссию среди профильных специалистов, поскольку данная аппаратная платформа изначально не поддерживает используемый тип оперативной памяти. В комментариях к утечке другие сетевые информаторы предположили, что устройство функционирует на базе неназванного четырехъядерного процессора с архитектурой ARM Cortex-A55.

Сетевое хранилище выполнено в корпусе с двумя отсеками для накопителей, суммарный объем которых может достигать 40 терабайт. Набор интерфейсных разъемов инженерной версии включает один порт USB 3.0, видеовыход HDMI 1.4 и один сетевой разъем RJ45. При этом в обсуждениях конфигурации упоминается, что финальная версия устройства может получить более скоростной сетевой интерфейс с пропускной способностью 2,5 Гбит/с.

Официальное существование новинки подтверждается выпиской из базы данных Китайского центра сертификации качества (CQC). Согласно документу, устройство проходит под коммерческим наименованием «сетевой сервер хранения данных» и модельным номером RP05. Заявителем и разработчиком выступает подразделение Beijing Xiaomi Electronic Products, а непосредственное контрактное производство серийных моделей доверено компании Hangzhou Hikvision Electronics (Hikvision). Хранилище комплектуется внешним блоком питания мощностью 42 Вт (12 В, 3,5 А).