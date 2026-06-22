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kefirNET
Характеристики Honor X80 Pro Max появились в базе данных China Telecom до презентации
Судя по листингу, новинка получит массивный аккумулятор ёмкостью 11000 мАч
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Официальная презентация Honor X80 Pro Max ожидается в ближайшие часы, но ключевые характеристики смартфона уже попали в китайскую базу данных устройств. Судя по листингу, новинка получит массивный аккумулятор ёмкостью 11000 мАч, плоский 6,8-дюймовый OLED-экран с каплевидным вырезом и минимальными рамками, а также прямые углы корпуса. Габариты устройства — 162,2×77×8,08 мм, вес — 203 грамма.

Источник изображения: HONOR / Weibo

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За производительность отвечает свежий Snapdragon 6 Gen 5, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. Восьмиядерный чипсет с тактовой частотой до 2,6 ГГц обещает прирост графической производительности на 21% и энергоэффективности на 8% по сравнению с предшественником. Поддерживаются Wi‐Fi 7, Bluetooth 6.0 и запись видео в 4K при 30 кадрах в секунду.

Источник изображения: HONOR / Weibo

В базе данных также обнаружили пять вариантов памяти: от 6/128 ГБ до 12/512 ГБ. На тыльной стороне — всего одна камера на 50 Мп, спереди — 8-мегапиксельный модуль для селфи. Смартфон будет поставляться с Android 16 и фирменной оболочкой MagicOS 10. Информация о других функциях пока не раскрывается.

#смартфон #honor #телефон #honor x80 pro max #хонор
Источник: huaweicentral.com
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