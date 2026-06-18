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kefirNET
GuliKit выпустила портативную док-станцию для Switch 2 с поддержкой 4K
Устройство оснащено разъёмами HDMI, USB Type-C и USB 3.0 Type-A...
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Аксессуарный бренд GuliKit анонсировал компактную портативную док-станцию, разработанную для консоли следующего поколения Nintendo Switch 2 и обратно совместимую с оригинальной версией приставки. Новинка получила устойчивую расширенную конструкцию, интегрированную систему пассивного охлаждения на тыльной стороне и розничную стоимость в 4599 иен(~$27).

Источник изображения: GuliKit

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Главным техническим апгрейдом при работе с грядущей Switch 2 станет поддержка вывода видеосигнала в разрешении 4K при 60 Гц, в то время как при подключении базовой Switch вывод ограничивается разрешением 1080p с той же кадровой частотой.

Источник изображения: GuliKit

Набор интерфейсов устройства состоит из одного порта HDMI, одного полноразмерного USB 3.0 Type-A и одного USB Type-C. Конструкция основного коннектора Type-C сделана подвижной и поддается регулировке, что позволяет стыковать консоль с доком, не снимая сторонние защитные чехлы.

#nintendo switch 2 #док-станция #gulikit
Источник: ithome.com
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