Гонконгский бренд VogueMech представил на краудфандинговой платформе Kickstarter двухкоординатные тиски AxiGlide, позволяющие изменять положение заготовки без ее извлечения из зажимов. Конструкция базируется на поворотном основании с радиусом вращения 360 градусов и наклонной базе, способной изменять угол до 90 градусов. Такая конфигурация позволяет плавно переводить деталь из горизонтального положения в вертикальное, обеспечивая доступ к ней с любой стороны.

Источник изображения: VogueMech

Инструмент весом чуть более двух килограммов изготовлен из алюминиевого сплава, при этом оси, резьбовые элементы и тормозная система выполнены из нержавеющей стали. Устройство поддерживает три режима фиксации, управление которыми выведено на подпружиненный переключатель. Режим свободного вращения предназначен для быстрого осмотра детали под удобным углом, режим точечной фиксации задействует диск на 60 положений с шагом в 6 градусов для прецизионного сверления, а режим полной блокировки намертво фиксирует обе оси для силовых работ.

Для удержания нестандартных объектов используется модульная система быстрой смены губок. Базовый комплект включает штифтовые насадки разной длины для деталей сложной формы. Опционально доступны параллельные губки для плоских поверхностей с раскрытием до 85 миллиметров и подвижные фрактальные губки, которые автоматически принимают форму зажимаемого предмета. Для защиты хрупких материалов предусмотрены специальные накладки из высокопрочного пластика. Минимальная стоимость инструмента на этапе сбора средств составляет 239 долларов, а первые поставки намечены на сентябрь.

