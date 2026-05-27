Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
VogueMech разработала двухкоординатные слесарные тиски для точных работ
Модель оснащена поворотным основанием, которое может вращаться на 360 градусов...
реклама

Гонконгский бренд VogueMech представил на краудфандинговой платформе Kickstarter двухкоординатные тиски AxiGlide, позволяющие изменять положение заготовки без ее извлечения из зажимов. Конструкция базируется на поворотном основании с радиусом вращения 360 градусов и наклонной базе, способной изменять угол до 90 градусов. Такая конфигурация позволяет плавно переводить деталь из горизонтального положения в вертикальное, обеспечивая доступ к ней с любой стороны.

Источник изображения: VogueMech

реклама

Инструмент весом чуть более двух килограммов изготовлен из алюминиевого сплава, при этом оси, резьбовые элементы и тормозная система выполнены из нержавеющей стали. Устройство поддерживает три режима фиксации, управление которыми выведено на подпружиненный переключатель. Режим свободного вращения предназначен для быстрого осмотра детали под удобным углом, режим точечной фиксации задействует диск на 60 положений с шагом в 6 градусов для прецизионного сверления, а режим полной блокировки намертво фиксирует обе оси для силовых работ.

Источник изображения: VogueMech

Для удержания нестандартных объектов используется модульная система быстрой смены губок. Базовый комплект включает штифтовые насадки разной длины для деталей сложной формы. Опционально доступны параллельные губки для плоских поверхностей с раскрытием до 85 миллиметров и подвижные фрактальные губки, которые автоматически принимают форму зажимаемого предмета. Для защиты хрупких материалов предусмотрены специальные накладки из высокопрочного пластика. Минимальная стоимость инструмента на этапе сбора средств составляет 239 долларов, а первые поставки намечены на сентябрь.

Источник изображения: VogueMech

#kickstarter #инструменты #axiglide #voguemech #тиски
Источник: newatlas.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Геймер мог случайно обнаружить новую механику угона автомобилей GTA 6
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Платформа Intel LGA 1954 может разрабатываться с расчётом на поддержку трёх поколений процессоров
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Многоцелевой вертолёт Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В совершил первый полёт
Tether создаст в Грузии национальный стейблкоин на базе грузинского лари
BMW Motorrad представила лимитированную версию спортбайка M 1000 RR в честь гонки Isle of Man TT
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
Электронная книга DuRoBo Krono получила механическое колесо управления и ИИ-функции
HBO показал первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень»: фанаты в восторге
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8

Популярные статьи

«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter