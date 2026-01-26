Apple планирует выпустить новые модели MacBook Pro, MacBook Air, Mac Studio и Studio Display

Согласно данным Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, Apple планирует масштабное обновление линейки Mac в первой половине текущего года. В ближайшее время ожидается релиз MacBook Pro на базе чипов M5 Pro и M5 Max. Предполагается, что анонс может состояться уже в эту среду, 28 января, одновременно с запуском пакета приложений Creator Studio.

Автор изображения: Qwen Ai

Может быть интересно

Однако главным инсайдом стало возможное второе обновление линейки в конце 2026 года. По информации Гурмана, Apple готовит радикальный редизайн MacBook Pro. Ожидается, что устройства получат OLED-тачскрины, поддержку Dynamic Island, встроенный сотовый модуль и станут заметно тоньше. Сердцем этих моделей должны стать чипы следующего поколения — M6 Pro и M6 Max. Прецедент двойного апдейта за год уже был в 2023-м, когда Apple выпустила модели на M2 Pro/Max в январе и на M3 Pro/Max в октябре.

Параллельно в первой половине года ожидается обновление MacBook Air (чип M5) и Mac Studio (M5 Max и M5 Ultra). Также в базе данных китайского регулятора был замечен новый Studio Display. Монитору приписывают подсветку Mini-LED, поддержку ProMotion (120 Гц), HDR и наличие встроенного чипа уровня A19. Кроме того, Гурман подтвердил разработку бюджетного MacBook на базе мобильного процессора A18 Pro и обновленного Mac mini.