В настоящее время значительная часть мировой инфраструктуры облачных вычислений контролируется небольшим количеством крупных технологических компаний, базирующихся в США

Евросоюз форсирует переход на независимую ИТ-инфраструктуру, чтобы минимизировать риски «цифрового блэкаута». На текущий момент около 70% европейского рынка облачных вычислений контролируется «большой тройкой» в лице AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, тогда как на местных провайдеров приходится лишь 15%. По данным последних исследований, такая концентрация делает критически важные сектора (от финтеха до здравоохранения) уязвимыми перед техническими сбоями и геополитическим давлением.

В качестве прецедентов эксперты приводят многочасовые аптайм-катастрофы: инцидент с AWS в октябре 2025 года, «положивший» банковские приложения по всему миру, и сбой Cloudflare двумя месяцами позже. В ответ на это европейские страны внедряют стратегию технологической независимости. Например, правительство земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии уже отказалось от 70% лицензий Microsoft в пользу open-source решений, планируя к 2030 году использовать сервисы Big Tech только в исключительных случаях.

Ключевым инструментом декуперизации становится открытое ПО, которое рассматривается как «цифровой общественный товар». Франция, Германия, Нидерланды и Италия совместно инвестируют в разработку суверенных опенсорс-платформ для коммуникаций и документооборота. В Швеции уже запущена альтернативная система для госорганов, работающая на базе локальных дата-центров, а не в зарубежных облаках. Ожидается, что готовящийся закон Cloud and AI Development Act закрепит требования по интероперабельности и контролю данных внутри ЕС, приравнивая цифровую инфраструктуру по значимости к дорогам и энергосетям.