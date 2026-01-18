Анонсирована дата выхода смартфона Motorola и умных часов Moto Watch.

Компания Motorola подтвердила, что 23 января состоится дебют нового смартфона и умных часов Moto Watch. Презентация новинок пройдет совместно после их первой демонстрации на выставке CES 2026 в начале текущего месяца.

Смарт-часы оснащены 1,4-дюймовым OLED-экраном, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Согласно заявлению производителя, это единственное устройство в данном сегменте с подобным типом защиты. За мониторинг показателей здоровья, включая сон, уровень стресса, частоту сердечных сокращений и содержание кислорода в крови, отвечают алгоритмы компании Polar.

Корпус устройства диаметром 47 мм выполнен из пескоструйного алюминия и дополнен стальной заводной головкой. Конструкция соответствует стандарту IP68 и обладает рейтингом давления 1 ATM. В техническое оснащение входят двухчастотный GPS для позиционирования на открытом воздухе, а также встроенный микрофон и динамик для совершения вызовов и работы с уведомлениями. Интегрированные функции искусственного интеллекта Moto AI включают возможность получения сводок «Catch me up».

По словам производителя, время автономной работы часов достигает 7 дней на одном заряде. Модель будет доступна в цветах Matte Back и Matte Silver с поддержкой стандартных 22-мм ремешков. Продажи стартуют через официальный сайт бренда и розничные магазины.