Компания Realme подтвердила выпуск Pad 3, следующего планшета компании и преемника realme Pad 2.

Индийское подразделение Realme официально подтвердило дату презентации нового планшета Pad 3. Новинка дебютирует 6 января вместе со смартфонами серии Realme 16 Pro и наушниками Buds Air 8. Устройство позиционируется как идеальный инструмент для студентов под слоганом «Умное обучение, меньше зарядок», делая акцент на автономности и специальных функциях для образования.

Одной из главных особенностей Realme Pad 3 стал дисплей с разрешением 2.8K и необычным соотношением сторон 7:5. Производитель называет этот формат «ReadFit», так как он имитирует пропорции стандартной книги или листа бумаги A4, что делает чтение учебников и документов более комфортным. Экран также получил сертификацию защиты зрения для снижения нагрузки на глаза при длительном использовании.

За производительность планшета отвечает чипсет MediaTek Dimensity 7300-Max с поддержкой 5G. Огромный аккумулятор емкостью 12 200 мАч обеспечивает, по заявлению компании, несколько недель работы в режиме ожидания. Программная часть включает пакет ИИ-инструментов «AI Documents», призванных помочь учащимся систематизировать материалы и быстрее усваивать сложный контент. Продажи устройства стартуют на официальном сайте бренда сразу после презентации.