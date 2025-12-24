Asus опубликовала тизер флагманского игрового компьютера ROG G1000 с технологией AniMe Holo.

Компания Asus в рамках подготовки к выставке CES 2026 представила тизер новой игровой системы под названием ROG G1000. Ключевой особенностью устройства станет технология AniMe Holo, которая, судя по первым кадрам, представляет собой развитие идеи матричных дисплеев AniMe Matrix, ранее использовавшихся в ноутбуках серии Zephyrus.

В основе AniMe Holo лежит принцип «визуальной заторможенности» (Persistence of Vision, POV). Система использует вращающиеся лопасти вентилятора, на которых размещены светодиоды. При быстром вращении они создают иллюзию объемного динамического изображения, которое кажется «парящим» внутри или на поверхности корпуса. Это решение позволяет выводить анимации, системные уведомления или логотипы с эффектом глубины, сохраняя при этом видимость внутренних компонентов ПК.

На данный момент производитель не раскрыл детальные спецификации ROG G1000. Исходя из существующей системы нейминга (например, актуальной модели ROG G700), отраслевые аналитики предполагают, что новинка является полноценным системным блоком в сборе, а не просто отдельным корпусом.

Официальная презентация ROG G1000 и подробный разбор возможностей технологии AniMe Holo запланированы на 5 января 2026 года в рамках мероприятия ROG «Dare to Innovate» в Лас-Вегасе.