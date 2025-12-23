Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
В сети появились характеристики смартфона Honor Magic 8 RSR Porsche Design
Раскрыты ключевые спецификации премиального смартфона Honor Magic 8 RSR Porsche Design

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о характеристиках грядущего флагмана Honor Magic 8 RSR Porsche Design. Согласно утечке, устройство станет наиболее оснащенной моделью в линейке и получит ряд аппаратных отличий от базовых версий Magic 8. Ожидается, что релиз новинки может состояться в первом квартале 2026 года.

Смартфон будет базироваться на новом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Одной из главных особенностей станет объем оперативной памяти, который составит 24 ГБ. Устройство оснастят 6,71-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2808 x 1256 пикселей. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 7200 мАч с поддержкой 120-ваттной проводной зарядки.

Корпус смартфона получит максимальную степень защиты по стандартам IP68, IP69 и IP69K, что подразумевает устойчивость к высокому давлению и горячей воде. Система биометрической идентификации останется прежней: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном и 3D-сканер лица. По информации источника, смартфон будет представлен в двух новых цветовых решениях — Slate Ash Black и MoonStone Gray, при этом компания может отказаться от использования фиолетовых оттенков в этой итерации.

#смартфон #honor #телефон #флагман #digital chat station #honor magic 8 #honor magic 8 rsr porsche design
Источник: huaweicentral.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хорватский фридайвер 14 июня 2025 установил мировой рекорд, задержав дыхание под водой на 29 минут
2
Энтузиаст приобрел GeForce RTX 5090 за $40 в Китае и удивился реально доставленной ему видеокарте
4
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
11
NVIDIA может прекратить выпуск RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти
1
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
2
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
6
Зафиксирован взрыв сверхкилоновой, порожденной столкновением нейтронных звезд
+
BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
5
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
9
Пользователь случайно купил два инженерных образца GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ
+
Президент Blizzard обозначила новые цели — выпускать одну-две крупных игры или дополнения в год
+
Airbus выделит 50 млн евро на перенос данных в европейскую юрисдикцию
+
Покупатель ROG Matrix RTX 5090 за $4000 не смог подключить кабель из-за смещённого разъёма питания
4
Покупатель комплекта DDR5 получил модули DDR4 с неплотно прилегающими радиаторами
3
В Японии перезапустят крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после аварии на Фукусиме
2
В Турции начали строительство 300-метрового авианосца
2
Создатель Painkiller выразил недовольство перезапуском франшизы
2
BiWin анонсировала комплект DDR5-6000 объёмом 192 ГБ и серию скоростных PCIe Gen 5 SSD
+
Новый российский импортозамещённый электровоз получил сертификат ТС ЕАЭС
2
Пользователь отправил по гарантии комплект DDR5 за $1000 и получил декоративный набор за $35 взамен
1

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
135
Перспективы дезинфляции в России
54
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
1
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
5
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
7
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
+

Сейчас обсуждают

Иван Железняков
13:18
К сожалению не могу посмотреть какой у меня. Сейчас система собрана( Вот и думаю подойдёт он при переходе или нет. Не хотелось бы его менять. Кулёк мне очень нравится, он у меня уже более 10 лет
Обзор материнской платы ASRock X58 Extreme3
Kommunist7304
13:18
Это намекает только на то, что его сразу не послали. Будет или нет положительный исход - ещё неизвестно.
Пользователь отправил по гарантии комплект DDR5 за $1000 и получил декоративный набор за $35 взамен
swr5
13:16
Не надо придираться, я привел концепцию над которой можно работать. С другой стороны для защиты танков и бронетехники давно есть система "Арена" (активная защита) с многофункциональной "мгновенной" РЛ...
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
Jo-Jo
13:13
Ты думаешь, что говоришь? Гель выдавливался со временем и вытекал, почти полностью, хотя никто не давил, тк карта уже собрана и зазоры не меняются между радиком и микросхемами. А термопаста в момент п...
Gigabyte решила отказаться от «серверного термогеля» в видеокартах GeForce RTX 5000
Александр Свирин
12:57
ниже прокрути комментарий от Alex Chu 2020.10.29 08:03 у меня такой же бекплейт был, ничего не пришлось допиливать
Обзор материнской платы ASRock X58 Extreme3
Терминатор
12:53
Так ты амуда админа ублажаешь. много тебе не надо всего лайк этого достаточно.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
George Mendel
12:46
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Johan_WTF
12:41
Всегда знал что с этой шарашкой что-то не так.
BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
Parlous
12:26
Это не фантазии, это твоя реальная жизнь. Я не виноват, что у тебя тяга к слоновьему говну не меньше чем к человеческому. Интересно почему ты такой говноед?
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Рвем очко Бернигану,Непрашке и Маньке-Полотеру(Parlous)
12:25
Оставь свои зоофильские фантазии себе
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter