Раскрыты ключевые спецификации премиального смартфона Honor Magic 8 RSR Porsche Design

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о характеристиках грядущего флагмана Honor Magic 8 RSR Porsche Design. Согласно утечке, устройство станет наиболее оснащенной моделью в линейке и получит ряд аппаратных отличий от базовых версий Magic 8. Ожидается, что релиз новинки может состояться в первом квартале 2026 года.

Смартфон будет базироваться на новом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Одной из главных особенностей станет объем оперативной памяти, который составит 24 ГБ. Устройство оснастят 6,71-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2808 x 1256 пикселей. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 7200 мАч с поддержкой 120-ваттной проводной зарядки.

Корпус смартфона получит максимальную степень защиты по стандартам IP68, IP69 и IP69K, что подразумевает устойчивость к высокому давлению и горячей воде. Система биометрической идентификации останется прежней: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном и 3D-сканер лица. По информации источника, смартфон будет представлен в двух новых цветовых решениях — Slate Ash Black и MoonStone Gray, при этом компания может отказаться от использования фиолетовых оттенков в этой итерации.