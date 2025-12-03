Устройство хранения данных Atlas Eon 100 использует синтетическую ДНК для хранения данных на протяжении тысячелетий

Компания Atlas Data Storage представила устройство долгосрочного хранения информации Atlas Eon 100, использующее синтетическую ДНК в качестве носителя. Технология позиционируется как устойчивая к электромагнитным импульсам и способная сохранять данные на протяжении тысячелетий.

В основу системы заложен процесс кодирования данных в искусственно синтезированную дегидратированную ДНК. По заявлению разработчика, плотность хранения информации в таком формате в тысячу раз превышает показатели магнитных лент, а надёжность достигает 99,99999999999%.

Технология предлагается в качестве альтернативы традиционным носителям: жёстким дискам, оптическим носителям, флеш-памяти и магнитным лентам, срок службы которых ограничен физическими и химическими процессами деградации.

Архивная устойчивость ДНК подтверждается примерами успешного выделения и расшифровки генетического материала из многовековых археологических находок. При этом отмечается, что ни одна существующая ДНК-система хранения данных пока не прошла практическую проверку на протяжении заявленных тысячелетий.

Дополнительная информация о проекте будет представлена на ежегодной конференции Ассоциации архивистов движущегося изображения (AMIA).