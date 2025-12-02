В полностью раскрытом виде диагональ экрана смартфона Galaxy Z TriFold составит 10 дюймов

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy Z TriFold, свой первый трёхсекционный складной телефон. Устройство сочетает в себе стандартный форм-фактор смартфона и трансформируется в 10-дюймовый планшет при полном раскрытии.

Автор изоражения: Samsung

Модель оснащена двумя дисплеями. Внешний экран имеет диагональ 6,5 дюйма с разрешением FHD+ (2520 × 1080), соотношением сторон 21:9 и пиковой яркостью 2600 нит. Внутренний дисплей — 10,0-дюймовый QXGA+ (2160 × 1584) с адаптивной частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц.

Несмотря на сложную конструкцию петель, производитель сохранил относительно компактные габариты устройства. В сложенном состоянии толщина составляет 12,9 мм, в раскрытом — 3,9 мм в самой тонкой точке. Масса смартфона — 309 г. Корпус выполнен из закалённого стекла Gorilla Glass Ceramic 2 спереди, керамико-стекловолоконного полимера сзади и алюминиевой рамы с титановым корпусом петли. Устройство имеет защиту от воды по стандарту IP48 (погружение до 1,5 метра в пресную воду).

Автор изоражения: Samsung

В области камер Samsung сделала акцент на фотографических возможностях. Основная камера получила 200-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.7. Дополнительно установлены 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Для селфи используются два 10-мегапиксельных сенсора — один на внешнем экране, другой на внутреннем.

Производительность обеспечивает процессор Snapdragon 8 Elite для Galaxy на 3-нанометровом техпроцессе в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Доступны два варианта встроенного хранилища — 512 ГБ и 1 ТБ. Аккумуляторная батарея ёмкостью 5600 мА·ч (трёхъячейковая система) поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт (50% за 30 минут) и беспроводную зарядку 15 Вт.

Автор изоражения: Samsung

Новинка поступит в продажу в Южной Корее 12 декабря 2025 года по цене 3 594 000 вон (около 2445 долларов) за версию с 512 ГБ памяти. Далее устройство будет доступно во всем мире. На старте продаж будет предлагаться только в цвете Crafted Black. В комплект поставки входят защитный чехол Carbon Shield Case, защитная плёнка AR Film, 45-ваттное зарядное устройство и кабель.