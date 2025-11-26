Зарядное устройство имеет алюминиевый корпус и устойчиво к ударам

Компания Stuffcool анонсировала выпуск зарядного устройства SoFar мощностью 65 Вт с использованием технологии GaN. Особенностью новинки стал интегрированный кабель длиной 1,5 метра, предназначенный для использования вдали от настенных розеток как в домашних, так и в офисных условиях.

Как сообщает источник, устройство имеет алюминиевый корпус и ударопрочную конструкцию. Габариты зарядки составляют 7,0 × 4,07 × 4,07 см при весе 250 г. Изделие имеет сертификат BIS и произведено в Индии.

Новинка оснащена тремя портами: двумя USB-C и одним USB-A. Максимальная выходная мощность достигает 65 Вт с поддержкой протоколов PD и PPS. SoFar совместимо с MacBook, ноутбуками под управлением Windows, iPhone, смартфонами Google Pixel и устройствами Samsung, включая поддержку Super Fast Charging 2.0.

В конструкции реализована система Smart Power Management, которая автоматически распределяет мощность между подключенными устройствами, позволяя одновременно заряжать ноутбук, смартфон и планшет без потери эффективности.

Рекомендованная цена Stuffcool SoFar составляет 2899 рупий(~$32). Устройство уже доступно для покупки на официальном сайте компании.