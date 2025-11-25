Инсайдер раскрыл сроки запуска и ключевые характеристики iQOO 15 Mini

Согласно данным инсайдера «Smart Pikachu», компания iQOO не отменяет выпуск компактной версии флагманского смартфона — iQOO 15 Mini. Ранее в ноябре распространялась информация о прекращении разработки устройства, однако новые сведения опровергают эти сообщения.

По информации источника, релиз iQOO 15 Mini запланирован на апрель 2026 года. Это совпадает с глобальным запуском стандартной версии iQOO 15, которая поступит в продажу в Индии 26 ноября 2025 года.

Основным отличием Mini-версии станет размер дисплея — 6,3 дюйма против 6,85 дюйма у базовой модели. В качестве процессора, вероятно, будет использован чип MediaTek Dimensity 9500, хотя ранее упоминался вариант с ускоренной версией 9500 Plus. Особое внимание привлекает объём аккумулятора: по последним данным, устройство получит батарею ёмкостью 7000 мА·ч, аналогичную полноразмерной версии.

Помимо конструктивных особенностей отмечаются металлический корпус и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Официального подтверждения от iQOO на текущий момент нет.

2026 год может стать значимым для рынка компактных флагманов: помимо iQOO 15 Mini, ожидается выход OnePlus 15T с 6,3-дюймовым экраном, Oppo Find X9s и Honor Magic 8 Mini. Это свидетельствует о возвращении производителей к сегменту небольших премиальных смартфонов после нескольких лет фокуса на крупных моделях. Также ходят слухи о возможном выпуске iQOO 15 Ultra, однако детали пока не раскрываются.