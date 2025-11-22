T-Create Expert P35S оснащен двухступенчатой кнопкой безопасности, которая предотвращает случайное нажатие и непреднамеренную потерю данных.

Компания TeamGroup анонсировала выпуск внешнего твердотельного накопителя T-CREATE EXPERT P35S, оснащённого технологией одномоментного уничтожения данных. Устройство разработано специально для хранения высокочувствительной информации и предназначено для критических ситуаций, когда требуется мгновенное уничтожение данных.

Новинка использует запатентованную схему уничтожения информации, сочетающую два режима: программное стирание данных и физическое разрушение чипа памяти. Активация функции происходит при нажатии специальной кнопки, после чего данные становятся необратимо уничтоженными.

Для предотвращения случайного срабатывания разработчики внедрили двухпозиционный механизм кнопки. Первое положение фиксирует кнопку в режиме ожидания, а переход во второе положение запускает процесс уничтожения. Визуальная индикация красного цвета и особое сопротивление кнопки при движении обеспечивают дополнительную защиту от случайного нажатия.

Накопитель доступен в четырёх вариантах объёма (256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ) и обеспечивает скорость чтения и записи на уровне 1000 МБ/с, весит 42 г и оснащён интерфейсом USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой технологии plug-and-play. Корпус устройства выполнен без использования винтов, а гарантийный срок составляет один год.

Продажи новинки начнутся в ближайшее время через официальные каналы компании TeamGroup.